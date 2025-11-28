職災重建中心爆霸凌！懷孕員工遭「刁難請假」需吃安胎藥 勞動部3點回應了

勞動部轄下職災重建中心女員工霸凌案成案後，反遭霸凌的前主管提告。（示意圖；本刊資料照）

勞動部又傳霸凌案，該部轄下職災重建中心1名懷孕女員工，被爆遭前主管言語關係霸凌長達1年，需吃藥安胎，等到霸凌案成立，她與其他人卻反遭霸凌者提告求償。對此，勞動部回應指這是在該中心人事改組前，後續調查後已做相關處置。

主管言語霸凌 請假也刁難

《TVBS》報導，職災重建中心1名女員工，懷孕期間頻遭主管言語霸凌、排擠，指稱她擺爛不做事、很難管，甚至連請假都會遭刁難，長達1年之久，壓力大到需吃安胎藥、臥床休息。

對此，勞動部今證實並做出3點回應。首先勞動部表示，此案發生於財團法人職業災害預防及重建中心今年上半年人事改組前，當時確有霸凌申訴案件，重建中心即依照相關規定，召集外部專家擔任委員，進行相關案件調查，並依調查結果做出相關處置。

勞動部證實 霸凌申訴成案做相關處置

勞動部表示，當時因重建中心的管理爭議，該部在上半年對重建中心進行相關主管人事改組，盼由新團隊管理帶領下，矯正過去存在一些不好的風氣。

勞動部強調，有關報導提及的特定霸凌成立案件的當事人，在離職後控告當初該案的證人，外部委員及投訴人，他們不做個案評論，但強調部長洪申翰已請重建中心提供他們法律協助。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

