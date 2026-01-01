職籃啦啦隊兼差直播主 芸綺露乳溝不能逾5公分
職籃TPBL台啤永豐雲豹啦啦隊成員芸綺，身高156公分、體重40公斤，看起來嬌小甜美，卻有著10年舞齡、5年教舞經驗，是標準「舞蹈底子派」。她透露近年韓籍啦啦隊員大軍壓境，讓本土隊員的比例大幅縮減，雖想要跨線去徵選職棒啦啦隊，卻難上加難，不過最近她多次受邀去客串本土8點檔戲劇，不但頗受好評，也開啟了她的新技能，希望未來能朝戲劇發展。
芸綺回憶，自己最早只是舞蹈教室的櫃檯人員，半工半讀，白天教課、晚上練舞，爵士舞、編舞樣樣來。後來還到楊梅的永平工商學了3年四川變臉，表演技能一路「斜槓升級」。對她來說，能跳舞、能表演、能賺錢，本來就是一件很幸福的事，因此轉戰職籃啦啦隊，她形容是「剛剛好接住了人生下一步」。
禁愛球員 私下有人交往
只是光鮮背後卻是激烈的競爭，芸綺坦言，近年韓籍啦啦隊員大量來台，確實壓縮了本土成員的空間，「自從李多慧紅起來之後，門真的愈來愈窄。」她去年曾報名職棒味全龍啦啦隊徵選，卻深刻感受到競爭白熱化，「現在每一隊幾乎都有韓國人，能跳舞又有話題性，對球團來說很划算。」
在現役隊伍裡，啦啦隊總共24人，但每場能上場的只有8個名額。場次分配、曝光多寡，往往與是否簽經紀約息息相關。芸綺也聽過不少「都市傳說」，像是上場前有人偷換小配件、鞋子，甚至搶粉絲，還有選上後被要求簽長約，合約裡明訂不能和球員談戀愛，但私下仍有人低調交往。她苦笑說：「我們隊已經算是不太勾心鬥角的了。」
除了跳舞，芸綺也身兼直播主，但這條路同樣不輕鬆。她透露，直播合約規定1個月至少播15天、20個小時，沒達標就要罰1萬元，連穿著都有明確限制，「乳溝不能露超過5公分。」即使穿睡衣、大素顏開播，也得硬撐完成時數。直播時她比較做自己，卻也遇過所謂的「戀愛粉」，一下播就傳來長篇訊息，情緒勒索式地說「妳這樣很傷我的心」，讓她一度陷入要不要回訊的糾結。
台詞全換 當場硬背硬演
就在啦啦隊與直播雙線壓力並行時，命運卻意外替芸綺打開另一扇門。最近她受邀客串台語八點檔《百味人生》，經紀人憑印象記得她會講台語，臨時問她要不要演一個直播主角色，負責訪問男女主角。從接到通知到正式上戲，幾乎沒時間準備，現場拿到的台詞還和原本版本完全不同，只能即時硬背、硬演。
第一次拍戲的芸綺一路NG，從早上7點到現場，等到11點才開拍，一口氣拍兩套戲，壓力不小。但播出後卻收到同學、朋友瘋狂敲訊息，直誇她「很適合演戲」。這些回饋，讓她重新思考未來方向，也開始對戲劇產生信心。
芸綺坦言，自己並不想把人生只押在啦啦隊上，「不管是唱歌還是演戲，我都想試試看。」她已經默默去報名劇場戲劇課，為轉型鋪路。對她來說，舞台不一定只在球場邊，只要還能表演、還能被看見，就是值得拚一次的方向。
職場跑錯棚 芸綺
生日：1990年1月13日
身高：156公分
體重：40公斤
學歷：黎明技術學院肄業
經歷：學舞10年、教舞5年
