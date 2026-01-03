政治中心／新北報導

週六晚間，台灣職業籃球大聯盟新的賽季開打，立法院的〝金句王〞，民進黨立委王世堅也受邀到場，擔任開球嘉賓！王世堅一出場，〝沒出息〞的音樂也跟著播放，讓全場球迷嗨到爆，王世堅還被問到，是否跟啦啦隊一起跳應援舞，他自嘲，自己的舞技就像〝早安晨跑〞，只能婉拒，此話一出，再度笑翻全場。

主持人：「金句製造機，立法委員王世堅王委員。」身穿黃色球衣，手裡拿著應援毛巾，民進黨立委王世堅現身球場，擔任職籃新賽季的開球嘉賓。立委（民）王世堅：「球員朋友們就跟我在質詢台上一樣，都是準備充足火力全開，火光四射龍爭虎鬥的精彩比賽。」台灣職業籃球大聯盟新的賽季開打，民進黨立委王世堅獲邀到新莊體育館開球，聯盟會長莊瑞雄也全程陪同觀賽，而王世堅也展現他的高人氣，一出場，搭配"沒出息"的出場樂，全場氣氛嗨到最高點，球迷還跟著喊王世堅的金句。

廣告 廣告





職籃新賽季開打！ 球團邀"金句王"王世堅開球 全場嗨到爆

王世堅擔任開球嘉賓，展現超高人氣。（圖／民視新聞）

立委（民）王世堅：「也藉這個機會祝福所有的好朋友們，在新的一年，我們都能夠從從容容游刃有餘。」除了開球之外，球團本來也邀請王世堅和啦啦隊一起大跳應援舞，但他自嘲，自己的舞姿，恐怕和啦啦隊的熱力表演，不太相符。立委（民）王世堅：「我的舞姿就像在早安晨跑，這會破壞美麗的畫面所以很抱歉，請容許我向球團婉謝謝謝各位。」





職籃新賽季開打！ 球團邀"金句王"王世堅開球 全場嗨到爆

王世堅擔任開球嘉賓，展現超高人氣。（圖／民視新聞）

王世堅在場邊，不斷有球迷要求合照，也再度看見，他的影響力，不僅止於立法院內。





原文出處：職籃新賽季開打！ 球團邀"金句王"王世堅開球 全場嗨到爆

更多民視新聞報導

王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉

【年度7大網路話題】南京紅姐、瘦子「你後面有車」、小紅書被禁 2025社群名場面一次看

蔡易餘元旦推出形象影片 期許嘉義「黃金十年」持續加速

