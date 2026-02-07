職籃逃兵出現了 第一個逃兵出現在TPBL

40歲的大鎖林金榜(左)上場僅2分鐘，成功將狂摘48分的梅克(中)鎖住，幫助國王隊逆轉獲勝。 (魏冠中攝影)

職籃裁判莊智鈞執法明快，這場比賽張力十足，戰神隊球員要到的犯規罰球都比對手國王隊多。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】40歲的林金榜今天上場2分4秒，充分發揮防守大鎖的老將價值，他在臺北戰神隊25歲洋將梅克(Makur Maker)狂摘生涯最高48分情況下上場，靠經驗和拚勁製造梅克最後進攻兩度失誤，幫助國王隊以98比96逆轉取勝戰神隊。

史東擅自離隊

臺北台新戰神將循法律途徑處理

臺北戰神隊最近3天面臨內部紀律管理問題，美國籍洋將史東(Diamond Louis Stone)悄悄離開球隊，飛離台灣轉戰蒙古球隊，造成今天賽前戰神隊僅剩一名洋將可用，幸而25歲的梅克頗有敬業精神，上場46分鐘15秒，狂炸48分，外帶16個籃板球，加上控衛丁聖儒10助攻14分的優質表現，幫助戰神隊和國王隊打出精彩對抗。至於29歲的美籍球員史東，曾經參加過t1的台啤、太陽隊，雖然曾獲t1聯盟2022年得分王(平均27.5分)，本季在戰神隊平均上場25分鐘，平均得分15.1分，最近一個月的表現相當失意，最終竟然扮演職籃逃兵，也是我國TPBL新聯盟的第一名外籍逃兵。

臺北台新戰神並未與史東解除合約關係，史東於未經球團同意、亦未完成任何相關程序之情況下擅自離隊，其行為已嚴重違反合約與球隊紀律。

臺北戰神球團對於史東此不負責任且破壞團隊運作之行為，予以嚴厲譴責，後續將依合約內容與相關法規，採取必要之法律途徑，並向國際籃球總會(FIBA)提出制裁，以維護球團權益與制度完整性。

臺北台新戰神始終重視團隊紀律、合約精神與職業態度，任何違反規範、影響團隊運作之行為，球團皆將嚴正以對，絕不寬貸。