職籃雙聯盟最強球隊的第一敗還沒出現 璞園領航猿隊10連勝在成功大學
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】先發主力球員李家慷連續兩戰高掛免戰牌，182公分高的學長關達祐立即從板凳上跳出來，以優質表現獲得超越先發球員的器重，今天登場多達36分20秒，再度得分上雙，以57%命中率摘下11分，以及6籃板，搭配3洋將葛拉漢、伯朗、阿提諾的51分，以及盧峻翔23分，驚險的在延長賽以100比98絕殺台南獵鷹隊。
獵鷹隊在成功大學主場打出令人尊敬的比賽，兩軍在四節比賽纏鬥不休，基本上獵鷹隊處於較佳的領先優勢，璞園領航猿隊固定先發李家慷的缺陣確實在攻防兩端造成這支本季不敗之師不小缺口，但關達祐還是義無反顧以速度、積極性彌補缺口，他的生涯平均得分僅4.4分，本季也僅有7.2分，但今天他以超水準的57%的兩分球高命中率和超標籃板球表現拉平了落後劣勢，並且創造出比賽尾盤的追平，以及延長賽的奇蹟逆轉生機。
台南獵鷹隊在第二節以一分之微領先，這一節獵鷹最多領先領航猿隊13分，主要原因是領航猿隊在罰球線上浪費很多子彈，全場白曜誠、葛拉漢、阿提諾總共14罰4中，平白丟掉10分，全場璞園領航猿隊繳出56%的罰球不及格成績，遠低於獵鷹隊的64.7%，幸好領航猿隊兩分球有可觀的50.9%命中率，才驚險在敗中求勝。
兩隊數據上，領航猿隊的籃板球、助攻數都比獵鷹隊各多5次，實戰中獵鷹隊洋將多比在延長賽最後5.4秒進攻投進追平的兩分，比數98平，但領航猿隊在最終3.2秒由陳將双發邊線球，葛拉漢接球殺進禁區打板完成絕殺，100比98達成本季PLG第一個十連勝，也是本季國內双職籃聯盟唯一的無敵之師。
罰球不靈光的洋將葛拉漢，成為今天擊敗台南獵鷹隊的幸運之神。 (潘安彥攝影)
