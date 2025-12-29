職缺「總裁夫人貼身管家」月薪6萬 網笑稱「當宮女」！過來人：這種很難搞

職缺「總裁夫人貼身管家」月薪6萬，引發網友熱烈討論。示意圖／Pixabay

高雄美濃一間公司日前在人力銀行網站PO出一則徵人啟事，職稱「總裁夫人貼身管家」，月薪開出6至8萬元，乍看之下薪水相當誘人，引發網友討論。但卻有網友說，這簡直就是在當「宮女」、「貼身24小時護理師」一樣，還有網友說做過類似的工作，說要服侍的老闆基本上都偏難搞，勸大家三思而後行。

一名網友日前在人力銀行網站看到這個職缺，忍不注截圖分享在網路上問「這到底什麼職缺？」只見工作內容包含以下5點：

照顧與陪伴總裁夫人，在其有需求發生時能及時提供服務。 細心愛乾淨、富有極大耐心且好溝通、品行端良。 偶爾需開車駕駛，配合董娘行程出勤。 機動性之交辦事宜執行。 時間可彈性配合。

徵才啟事還寫明，有1到3個月的試用期，如果表現良好就可以提前結束試用期，另外還有三節獎金1萬元，以及2個月的年終獎金；如果上班路途太遙遠的話，公司還會提供宿舍。據人力銀行的資料顯示，這間公司的徵才積極度是「極為活躍」。

廣告 廣告

有網友看後就直接說，這根本就是在甄選「宮女翠果」（電視劇後宮甄嬛傳中宮女角色），可能還要適時地說：「夫人已經10年沒有像這樣笑過了。」也有網友說，6至8萬就想請到貼身24小時的護理師，這薪資未免也太便宜了吧，「這是護理師＋司機＋管家＋保母一身的職務內容耶！這樣至少要20萬起跳耶！」

還有一名網友自稱做過類似的工作，是董事長秘書，但最後卻變成董事長全家人的秘書，而且一家人都是瘋子，所以認為這種職缺要服務的雇主基本上都很難搞，「老闆娘情緒比吉娃娃還不穩定，有事沒事都發瘋，還會特地用日文辱罵妳，兒子廢到交屋是我去、微波爐要我買、冷氣有問題也找我！喔對了，他已經30幾歲了不是小朋友」。

不過也有網友持相反意見，認為這種工作並不是什麼特種工作，不算是爽缺，但長遠來看是一個可遇不可求的工作，「總裁夫人服侍好，小費應該是不會少。要是輕微老人癡呆那就更爽了，工作輕鬆又愉快」、「服侍有錢人家的媽媽，需要很小心，不要讓人不爽。只要照顧得好，人家隨便分點紅就是一筆橫財，6萬月薪只是表面的，會提供住宿應該就不是24小時，還可能是住在豪宅內，而且包吃」。



回到原文

更多鏡報報導

太神了！他在埃及遺失證件「竟被台灣人撿到」：在台北掉4次都沒找回來

他強舔女同事胸部！事後給600萬、陪出國玩 女子收錢仍提告

睡覺時「手機放枕頭邊充電」突爆炸！女子慘毀容、全身7成燒燙傷