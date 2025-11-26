職能治療復健 他重返職場

為重返工作崗位，車禍重傷後復建的李男學習正確搬運動作需先蹲下。（衛福部台北醫院提供）

清晨7點，食品加工廠的輸送帶準時運轉，46歲李姓員工站在機台前，熟練地操作冷凍肉攪拌設備。沒有人看得出來，幾個月前他還躺在病床上，右手抬不起、走幾步路就頭暈無力。他數月前車禍險失工作，靠復健找回自信與尊嚴。

今年2月某日，李男於下班途中發生嚴重車禍，導致硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，右半身無力、頭暈不止、注意力短暫，生活被強制按下「停止鍵」。在衛福部台北醫院1個月的住院治療與後續門診復健，原預計5月重返工作崗位，卻在第一天就因搬不動冷凍肉品、操作緩慢，遭判定「無法勝任」。

李男回到台北醫院繼續復建，林允中醫師指出，「他不是不努力，而是身體還沒準備好」。林允中安排李男走進「工作現場」職能治療，並強調復健終點不只是回家，尤其是勞工，要幫助患者回到原來的生活與職場。

職能治療師黃如燕客製化職能訓練方案，還安排李男模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，經過1個月密集復健，李男再度返崗，穩定完成工作流程，讓他感動地說「我真的回來了」。