職能+語言治療 過動兒學習社交改善

郭綜合職能治療師林詩苓說明「注意力不足過動症」核心症狀，當症狀影響日常生活，應主動尋求專業醫師評估介入。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

7歲姜小弟因衝動控制不佳、注意力不集中，常在課堂上離席、跑動，嚴重影響團體學習；家長帶他至兒童發展門診檢查確診為「注意力不足過動症」。經接受職能及語言治療，學習狀況及社交互動能力獲得顯著改善。

孩子的成長過程中，有些孩子常被貼上「過於活潑」或「調皮搗蛋」的標籤，但其行為背後可能隱藏著一種常見的神經發展性障礙「注意力不足過動症ADHD」。

郭綜合醫院復健科職能治療師林詩苓表示，ADHD的核心症狀主要分為注意力不足、過動及衝動3大面向，它們相互交織，為孩子的日常生活帶來多重挑戰。注意力不足的孩子們並非故意不聽，而是難以維持專注力。過動及衝動的孩子常放在一起討論，過動的孩子身上彷彿裝了「小馬達」，肢體活動量大且難以控制；衝動的孩子難以耐心等待，常常未等他人說完話就搶先回答，行動缺乏深思熟慮，經常不考慮後果，易做出危險行為。

許多家長或老師常誤解ADHD孩童的行為是「懶惰」或「不夠努力」。但科學研究指出，ADHD孩童的大腦前額葉皮質發展較慢，導致孩子在抑制衝動、規劃組織、工作記憶與維持專注等高階認知執行功能上較弱。

林詩苓指出，當孩子的ADHD症狀影響日常生活，建議家長主動尋求專業醫師進行評估與介入，治療策略主要是藥物治療與非藥物治療2者相輔相成。藥物治療的機制是透過調節大腦中神經傳導物質的濃度，幫助孩子提升專注力、降低衝動與過動。

非藥物治療則是長期改善孩子行為與功能的關鍵。職能治療師會訓練孩子動作協調、感覺統合、組織規劃能力，提升孩子自身能力。治療師也會教導家長具體的行為管理技巧，在適當情境下使用暫停等策略來處理孩子的挑戰性行為，藉此改善親子關係。