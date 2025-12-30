職訓課程升級招生開跑

中彰投分署將開辦智慧機械、AI應用等訓練課程。（中彰投分署提供）

記者黃志炫／台中報導

因應產業轉型人才需求變化，勞動力發展署中彰投分署聚焦智慧製造、AI數位科技、綠能永續等發展趨勢，持續開辦以實務為導向的職業訓練課程，新的一年將開辦自辦職前訓練八十九班、在職訓練一百一十二班，提供超過五千人的培訓能量，相較去年著重強化新觀念技術導入、科技應用及跨域培訓，協助民眾培養就業即戰力。歷年就業率維持九成以上，並自即日起開始招生，課程資訊請上台灣就業通網站查詢及報名。

中彰投分署指出，新的一年推動課程升級，亮點聚焦智慧製造與AI應用，帶動學員更能適應進行式中的職場變革，例如職前訓練新增「自動化機構設計與機電控制應用班」，培育具備機構設計、機電控制及自動化整合能力之專業人才；同時配合數位科技發展趨勢，規劃開辦「生成式AI與全端程式設計班」、「智慧生成全端程式與跨平台APP整合實務班」及「AI數位×時尚珠寶行銷班」，強化學員於各領域應用AI科技的實務能力。

另為協助在職勞工升級技能，也將開辦逾百門在職進修課程，聚焦智慧機械、綠能與AI數位化等熱門領域，除涵蓋精密量測、工業機器人、智慧製造聯網等實務訓練，助力產業邁向自動化與智慧化外；同時，身為全國唯一公立電動車訓練場域，亦推出「電動化車輛技術班」與「電動機車檢修技術」等課程，培育電動載具及綠能相關專業人才；並新增「AI 生成與多媒體整合應用班」及「生成式 AI 繪圖—Stable Diffusion入門基礎班」等課程，透過基礎與進階並行的設計，協助在職勞工依自身需求彈性選擇進修方向，掌握產業未來發展趨勢。

現年五十歲的阿才，過去在機械板金產業服務二十餘年，因公司業務調整而失業。他看準自動化為產業未來趨勢，報名參加「工業控制與工廠自動化應用班」，結訓前成功考取工業配線丙級證照，並順利轉任工廠自動化設備工程師，至今穩定就業已逾一年。阿才表示，透過職業訓練不僅讓半百的他順利重返職場，也建立持續精進技能的信心。