職軍二寶爸偷吃女幼教師「私密照」流到人妻手中…她斷婚成功對小三復仇

記者陳弘逸／花蓮報導

人妻抓包職軍丈夫跟女幼教師偷情，提告小三獲賠50萬元。（示意圖／PIXABAY）

花蓮縣人妻小花（化名）婚後4年，育有2名未成年子女；竟發現職軍丈夫大壯（化名）跟女幼教師小萱（化名）偷情，甚至還穿著內褲合影，還互傳私密處照；妻子憤而提告小三求償200萬元；小萱否認侵權，認為雙方婚姻不順，才重新接受追求。說詞未獲法官採信，依法判小萱應賠償小花50萬元。

判決指出，女子小花（化名）職軍大壯（化名）於2021年12月間結婚，婚後育有2名未成年子女；未料，婚後，妻子發現丈夫跟女幼教師小萱（化名）偷情；因此小花憤而蒐證，並提供兩人私下性暗示對話及穿著內褲及私密處照片，對小三提告求償200萬元。

小三小萱答辯，她2018年曾與大壯認識交往數個月就分手，2020年再次交往，直到發現男方結婚就分手，之後又得知雙方婚姻不順才重新聯繫，對方稱已準備離婚，才再次接受追求。

面對指控，小萱抗辯，她跟大壯雙方工作忙碌很少見面，多數只有訊息中互相調侃及親暱交談，未有過多的實際接觸，認為小花出示的照片，難認雙方的不雅影片，且考量現今經濟困難，盼能酌減賠償金。

綜合相關證據，小萱確實在對方婚姻續存期間，跟大壯交往並發生性關係，破壞小花婚姻生活圓滿安全幸福，侵害配偶權情節重大，審酌雙方學經歷、工作及收入，法院審理後，判小三小萱應賠償正宮小花50萬元精神賠償，可上訴。

