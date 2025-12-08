職軍二寶爸「家暴傷害」妻子…慘遭斷婚！他急賠10萬、粗魯暴行全認了

記者陳弘逸／桃園報導

桃園職軍家暴妻子，挨告不認罪，一審遭判拘役35天，事後賠償10萬達成和解，上訴獲判緩刑3年。(示意圖／PIXABAY)

桃園賴姓職軍因財物問題，大聲辱罵、拉扯甚至把妻子推倒，涉犯家暴傷害挨告，案發後，女方跟賴男離婚，審理期間，他不認罪，一審遭判處拘役35天，得易科罰金。賴男事後改口認罪，以10萬元達成調解，獲前妻原諒，上訴二審，改判緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案定讞。

判決指出，賴男跟妻子因財物問題，大聲辱罵、拉扯甚至把女方推倒在地，事後還阻止她取回個人物品。

審理時，賴男自陳陸軍官校畢業、為職業軍人、家境普通，但犯後否認犯行，不具悔意，一審被依違反保護令罪，處拘役35天，得易科罰金。

判決出爐後，賴男改口認罪，並賠償10萬元達成和解，自認犯後態度良好，原審量刑過重，違反罪刑相當原則，另提起上訴，請求緩刑宣告。

二審法官審酌，賴男育有2名未成年子女，還須扶養父母，案發後已經離婚，獲前妻原諒，同意緩刑宣告；法官認為經此科刑教訓，已知所警惕，審理後，改判緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案定讞。

