職軍爆騙女激戰！遭控「一直X到懷孕」才說已婚

高雄某職軍跟女美髮師透過交友軟體認識，雙方多次發生親密關係。男方被控交往期間故意隱瞞已婚身分，直到女方懷孕才坦承真相。女生得知真相後用藥物流產，事後怒指對方騙砲「一直X，X到有懷孕了，才說已婚」，並氣炸將對方告上法院。

判決書指出，事件發生在2023年1月，一名已婚職業軍人透過交友軟體搭上美髮師，女方主張男方謊稱自己單身，兩人交往期間數度發生關係；僅交往3個月後女方就發現自己懷孕，將消息告知男方後，對方才坦承自己已婚、無法負責，讓她不得已服用藥物流產。

女方事後主張「性自主決定權」及「貞操權」遭侵害，憤而向服役單位檢舉，並提告求償60萬元精神慰撫金。此外，女美髮師還怒嗆職軍「腳踏兩條船就是很不好了，欺騙我更該死的罪，還射在裡面讓我懷孕」、「就跟你說如果不能生，就不要射在裡面，一直射，射到有懷孕了，你現在才說你是已婚，你怎麼做事的啊」、「你有沒有考量啊？考量我的名譽、我的身體」，並告知男方「我不想當小三，不能當小三，我父母把我養大，不是讓我當小三的，想找一個女人來玩，去找別人，我沒辦法」。

美髮師怒控職業軍人「騙砲」，直到懷孕後才坦承已婚身分。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）





而職軍則辯稱最開始交往時，就有提供身分證，認為對方知道自己已婚，且自願發生關係，重申並無侵權行為。職軍甚至還反控對方向自己索要禮物，若「不從送禮或給付金錢」就立刻變臉鬧脾氣，要求分手。並認為女方是因不滿未能被「扶正」，才會告他；不過，法官綜合相關事證後，並未採信職軍的說法，認定其侵害女美髮師的性自主權與貞操權，判決須賠償30萬元，全案仍可上訴。

