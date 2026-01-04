職軍瞞已婚騙跑害懷孕！女崩潰：不要當小三

一名已婚的職軍阿華隱瞞已婚身分，交往一名女子害她懷孕。（示意圖／pexels）





一名已婚的職軍阿華（化名）在交友軟體認識了女子小梅（化名），阿華隱瞞自己已婚，跟小梅交往，並多次發生關係，小梅懷孕以後阿華才坦承自己已婚。小梅服藥流產後怒告阿華求償60萬元。

根據判決書指出，阿華與小梅在2023年1月4日交往，期間多次發生性關係，交往兩年左右小梅懷孕，不料阿華竟自曝已婚，讓小梅心碎，不得不選擇墮胎。

小梅不甘心被騙身騙心，向阿華服役單位檢舉之外，也對阿華提告求償60萬元精神撫慰金；阿華在法庭上反控小梅知道他已婚仍然長期交往，並且如果不送禮物或給錢，小梅就會鬧脾氣要分手，

法院審理時勘驗雙方提出的證據，小梅曾明確表示「因為我不要當小三，我不要」、「沒有離就沒辦法，我不想當小三，不能當小三，我父母把我養大，不是讓我當小三的，想找一個女人來玩，去找別人，我沒辦法」，法官綜合雙方提出的證據，小梅知道阿華已婚後，曾經心軟短暫繼續跟阿華交往，但之後仍然分手。

法院認為阿華對小梅隱瞞已婚身分發生性行為，更為滿足私慾，致小梅懷孕，不得已服用藥物流產，墮胎對女性身心產生重大影響，考量雙方身分、地位、經濟能力等一切情狀，判阿華要賠償小梅30萬元。

