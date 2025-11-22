職軍跟少女「發展肉體關係」挨告…哀求：一家三口全靠他…賠40萬免囚
記者陳弘逸／新竹報導
新竹縣葉姓職軍去年透過網路認識仍在讀國中的少女小花（化名），兩人碰面在男方租屋處發生肉體關係，之後私下約會又2度做出猥褻行為；事後被女方父親得知，憤而提告；葉男認罪以40萬元達成調解，並先支付20萬元，後續依約賠償，他也向法官自述，家境免持，需撫養一家三口，獲判緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，應接受2場法治教育，禁止對小花實施不法侵害行為，可上訴。
判決指出，葉男為現役軍人2024年11月間，透過網路認識仍在讀國中的少女小花（化名），兩人初次碰面後，就發生肉體關係。今年私下約會，又2度做出猥褻行為；被女方父親發現，憤而報警提告。
偵審期間，葉男都坦承犯行，以40萬元達成調解，先支付20萬元，自述仍高中畢業，仍在服役中、未婚無子女、家中有父親、祖母、妹妹，是主要經濟來源，家境免持。
法官認為，案發時小花年紀甚輕，對男女情慾之事尚屬懵懂，性自主權認知未趨成熟，但葉男仍為滿足一時性慾跟少女發生性交或猥褻行為，可量無前科，素行尚可，已獲得女方父母諒解。
法院審理後，將他依現役軍人犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪；又現役軍人犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻行為罪，共2罪，應執行4個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並須履約賠償，應接受2場法治教育，禁止對小花實施不法侵害行為，可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
發現兒少性剝削，請撥打110、113
