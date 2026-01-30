職軍退伍誘騙表弟飛詐騙園區！再騙165萬贖金 廢棄軍營狂倒垃圾

桃園一名前班長竟誘騙表弟前往詐騙園區，隨後在詐騙165萬元贖金，並在廢棄軍營內傾倒垃圾。(圖／翻攝畫面)

刑事警察局偵查第二大隊接獲情資指出，前陸軍特戰指揮部武漢營區，26歲的陳姓班長，與其軍中同袍，利用剛年滿20歲表弟社會經驗不足，將人騙至柬埔寨園區進行電信詐騙，害表弟一落地就遭押送至園區，稍有不從就遭虐打；未料陳男事後竟還利用表弟父母擔心兒子安危的心情，與詐團合作誘騙表弟父母匯款165萬餘元，甚至還與地下仲介媒合，找來逃逸外勞，進行垃圾清運服務，利用其曾任軍中，熟悉廢棄營區位子，將垃圾隨意傾倒在廢棄園區內。

據了解，前陸軍班長陳姓班長退伍後，竟將歪腦筋動到才剛成年的表弟上，其與軍中同袍初姓男子與吳姓男子共組詐團成員，去年6月3人一搭一唱，詢問表弟願不願意前往「泰國賺錢」？，強調「只要監管虛擬貨幣，就可以獲得交易金額10至20%的抽成」。

儘管表弟曾質疑過當地治安情況，但在陳男等3人拍胸脯保「泰國治安很好啦」，搭上前往泰國的班機，未料表弟搭乘飛機前往泰國後，甫一落地就遭詐欺園區車手強押進入園區，過程中只要稍有不從就會遭到虐打。

事後表弟父母得知兒子遭騙往詐騙園區虐打一事後，救兒心切，陳男利用2人心急心態，竟與詐團合作，誘騙表弟父母交出165萬元贖款，但實際上卻通通進入詐團口袋內，並以快遞與面交方式，製造金流斷點。所幸去年8月，柬埔寨詐騙園區遭政府清掃，表弟也因此趁亂逃回台灣。

然而陳男還額外協槓做垃圾清運，其與小吃店等業者簽訂每年10萬元的垃圾清運合約，但實際上卻與地下仲介私雇非法逃逸外勞，聘用逃逸外勞進行垃圾清運，若所收支回收物仍可賺賣，便在進行變賣，其餘無法變賣的垃圾則利用自己曾擔任軍職，熟悉桃園地區廢棄軍營位子，指使外逃將垃圾傾倒於廢棄軍營中。

全案經專案小組蒐證完成後，於去年9月對陳男等人及相關處所同步執行拘提、搜索，除拘提陳男等人到案及扣押相關贓證物外，同時亦查獲4名逃逸移工；主嫌陳男因涉案情節重大，經指揮檢察官向該管法院聲請羈押禁見獲准，後續依涉嫌刑法妨害自由、加重詐欺及廢棄物清理法等罪嫌移請新竹地院檢察署偵辦，檢方起訴後審酌陳男並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，竟貪圖輕鬆得手之不法利益，且所涉犯行惡性重大，經檢察官偵查終結起訴對其具體求刑有期徒刑12年在案。

