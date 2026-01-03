職軍隱婚玩過頭！她成小三懷孕流產：欺騙我該上砍頭檯

高雄一名女子透過交友軟體認識一名職軍並展開交往，不料懷孕後，男方竟坦承自己早已結婚。（示意圖／翻攝自Pexel）





高雄一名女子小美（化名）透過交友軟體認識男子阿宇（化名）並展開交往，不料小美懷孕後，阿宇竟坦承自己早已結婚。法院判處阿宇需賠償30萬元，可上訴。

職軍男隱婚騙色致懷孕

根據判決書，小美與阿宇透過交友軟體結識，兩人於2023年1月4日交往並多次發生性行為。不料，小美發現懷孕並傳訊給阿宇後，阿宇卻坦承已有婚姻。小美因不願介入他人家庭，最終被迫服用藥物進行流產，身心受到巨大打擊，憤而向法院提起訴訟。

阿宇辯稱，在交往之初就曾出示身分證，主張小美早已知悉其婚姻狀態，甚至指控小美在知情後仍繼續與他往來，並以分手為由索要禮物。

廣告 廣告

不過對話紀錄顯示，當小美告知懷孕時，表示「你知不知道你欺騙我？」、「沒有離就沒辦法，我不想當小三，不能當小三，我父母把我養大，不是讓我當小三的」、「你對我很不好啊！腳踏兩條船就是很不好了，欺騙我更該死的罪，還讓我懷孕，就要上砍頭檯了！」，阿宇竟回覆「我欺騙妳的，我後來也誠實跟妳說了」、「我已經鼓起勇氣跟妳講了」等語。

法官認為，若小美早知對方已婚，雙方應是討論胎兒去留，而非呈現阿宇不知如何交代的窘境，因此認定阿宇確實故意隱匿已婚事實，嚴重干擾小美的自由意志，不法侵害其性自主決定權及貞操權。

法官審查，小美工作每月淨利約6至8萬元，而阿宇身為軍人月薪約5.5萬元，且名下擁有多筆不動產，不僅欺騙感情，更為滿足私慾導致小美懷孕流產，對身心造成重大影響，最終裁定阿宇應賠償小美30萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／中投公路墜橋事故 1男倒臥河道身亡

政策殺人？咖啡冠軍遭輾斃「頭卡安全帽」 交通局回應了

女蹲路邊玩狗！休旅車起步輾壓 黑狗慘死、她命危急搶救

