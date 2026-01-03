職軍騙砲「一直X到懷孕」美髮師崩潰：被父母養大，不是讓她當小三的

記者陳弘逸／高雄報導

職軍隱瞞已婚身分，跟女美髮師交往，發生性行為直到懷孕才坦承身分，害女方淪為小三。（示意圖／PIXABAY）

高雄市已婚的職軍大壯（化名）透過交友軟體認識，女子小花（化名）男方隱瞞已婚身分，兩人交往2年多次發生性行為，直到懷孕後，才坦承已婚，讓女方得已服用藥物流產，事後憤而提告求償60萬元，更怒轟「沒有離就沒辦法……我父母把我養大，不是讓我當小三的」，還斥責他「一直X，X到有懷孕了，才說已婚」。法官審理後，認為大壯侵害性自主決定權、貞操權，判賠償30萬元，可上訴。

判決指出，職軍大壯（化名）透過交友軟體認識，女子小花（化名）兩人於2023年1月4日交往，還發生多次性行為，女方還在交往約2年直到懷孕後，未料，男方才坦承自己已婚，讓她不得已服用藥物流產。

廣告 廣告

小花認為，自己不小心當小三，認為性自主決定權及貞操權，遭侵害，因此，憤而向服役單位檢舉，並提告大壯求償60萬元精神慰撫金。

大壯則辯稱，交往之初，就有提供身分證給予檢視，對方知道已婚，也願意發生生性行為，重申並無侵權行為；甚至反控兩人交往2年多，經常以各種理由索要禮物，有不從，就鬧分手，是因為被妻子抓包，才誆騙單身，認為訴訟有違誠信原則，聲明駁回。

綜合相關證據，小花曾質問大壯，「你現在是讓我變成小三，我莫名其妙變成小三」、「你要隱瞞到什麼時候？」、「沒有離就沒辦法……我父母把我養大，不是讓我當小三的，想找一個女人來玩，去找別人，我沒辦法」。

小花甚至對大壯崩潰，「欺騙我更該死的罪，還X在裡面讓我懷孕，就要上砍頭檯了！就跟你說如果不能生，就不要X在裡面，一直X，X到有懷孕了，你現在才說你是已婚……你有沒有考量啊?考量我的名譽、我的身體」。

法官認為，大壯隱瞞已婚身分，導致小花誤信他為單身而發生性行為，應堪認定侵害性自主決定權、貞操權。審酌小花畢業於越南-英國私立技術學院，從事美髮沙龍行業，月收約6至8萬元；大壯擔任軍職，月薪5.5萬元，審理後，判男方應賠償30萬元精神慰撫金，可上訴。

更多三立新聞網報導

別惹貓星人不開心？牠被留在家釀火災、毀社區電梯！害女屋主慘賠百萬

把短褲妹灌醉撿屍！拖車後座「逞獸慾」色業務爽完…急掏120萬保住自由

瑞士跨年惡火奪47命！16歲罹難者身分曝「再幾天過生日」卻命喪火窟

行經雪隧遭惡意逼車「緊貼屁股」時速飆97km甩不開！苦主喊：別影響他人

