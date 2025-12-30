聽不到「醜八怪」了...曹西平深夜住處驟逝 網不捨：想再聽一句

【緯來新聞網】資深藝人曹西平被乾兒子發現陳屍於新北市三重的住處，檢警接獲報案趕抵現場時，研判曹西平已死亡多時，現場初步排除外力介入，疑似因內科疾病引發猝逝，享壽66歲。他曾以「哨子歌手」聞名、跨足歌壇與綜藝界，最經典的是總是吹著哨子，罵著一句口頭禪：「你這個醜八怪！」是當時他的獨有特色，如今成為絕響。

曹西平傳出噩耗，猝逝家中享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

一句「醜八怪」成為日後曹西平走跳綜藝圈的招牌口頭禪，令人印象深刻，其實他不僅在跑綜藝通告時掛在嘴上，他也曾在客串本土劇時，即興加入「醜八怪」台詞，如今隨著他的過世再也聽不到，粉絲也湧入臉書留言，難過寫下「四哥快起來，我們想聽你再罵一聲醜八怪」、「以後再也沒有人能罵得這麼帥氣又療癒了」。



曹西平1982 年以《野性的青春》走紅，動感前衛的形象被譽為「台灣西城秀樹」。然而，他的演藝路並非一路順遂，曾經歷家庭紛爭與兄弟鬩牆，一度隱居泰國多年。回歸演藝圈後，他轉型為通告王與毒舌評審，憑藉著真性情再次翻紅。近年來，他逐漸淡出螢幕，將重心轉向台中經營的飾品店，並與乾兒子一家同住，曾欣慰表示「不再擔心孤獨死」。



令人鼻酸的是，就在事發前兩天，曹西平才因台灣發生強震而在臉書感性發文：「一切交給老天爺的安排」，沒想到這竟成了他與粉絲最後的告別，留給外界無限唏噓。

