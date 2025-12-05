台北市副市長李四川日前表示願意參加2026年新北市長黨內初選，但在近期一場網路節目專訪中，他對女主持人說出「妳可能不懂」翡翠水庫用水問題的言論，引發綠營批評歧視女性。對此，李四川今天（5日）回應表示，他對所有人講話都相當坦承，絕對沒有歧視的意思，但承認自己需要加強講話技巧。此外，針對2026年新北市長選舉可能的藍白合作問題，李四川表示將依照黨內機制處理。

「聽不懂」挨轟歧視！ 李四川：絕對沒這意思。（圖／TVBS）

李四川在5日針對被批評歧視女性一事做出回應。他強調自己需要加強的是講話技巧，並表示如果聽完他完整的談話內容，特別是長期了解他的人都知道，他對所有人說話都相當坦承，絕對沒有綠營所指控的歧視意思。這場爭議源自李四川在3日的網路節目專訪中，面對女主持人的提問時說了「妳可能不懂」的言論，隨即遭到綠營抨擊。

廣告 廣告

對此，民進黨立委吳思瑤批評國民黨有一批「老藍男」，性別意識有待提升，她認為李四川對女性主持人說出貶低性的言論，應當深自檢討。

關於2026年新北市長選舉可能的藍白合作問題，李四川表示，依照黨的機制來處理。

更多 TVBS 報導

參戰2026新北市！ 李四川：初選就辭副市長

綠議員狂問李四川「何時辭職」 蔣萬安：考慮一下我心情好不好

議員送「戰袍」祝福參選新北市長 李四川：現在沒人叫我承擔

戰新北市長？李四川鬆口「不排斥承擔」 在地議員曝最佳宣布時機

