即時中心／張英傑、魏熙芸報導

中國想吞併台灣野心持續擴張，中國外交官為了迎合中國國家主席習近平，紛紛使出無恥的外交手段打壓台灣外交空間！中國駐澳洲大使肖千日前在澳洲首都坎培拉的新年媒體聚會上，竟然發出「狂語」，除了說台灣是中國的一個省，還放話嗆聲台灣民眾，如果拒絕成為中國公民、不認同自己是中國人的台灣民眾，就離開這座島嶼！這番粗鄙的言行已經惹怒許多台灣人，民進黨立委王定宇今（1）日更用「肖人練肖話」，來回嗆肖千！

廣告 廣告







對於肖千的「謬論」，王定宇嘲諷，這根本是在「練肖話」，連肖千要來台灣都要申請簽證，客觀的現實是台灣從來不是中國的一部分；中國外交戰狼或者是中國國防部，現在表現得不夠狠，表現得不夠瘋，怕被習近平弄「落馬」或「被消失」。

王定宇痛罵肖千言行是「肖人練肖話」



王定宇直言，肖千在國外演戰狼，是演給中國獨裁頭子習近平看。一個外交官，在別人家的土地撒野、烙狠話，前中國外交官盧沙野在法國，肖千在澳洲，既不尊重別人國家當主人的內政跟法治，也不尊重中華民國台灣客觀存在的事實，只會演出一副凶狠的模樣，嚇唬別人，討好自己的主子，肖千所言所行，剛好符合他的名字，「肖人練肖話」，毫無用處，對國際上來講，就是鬧笑話而已，對台灣人來說，反而是個提醒。

最後，王定宇指出，讓這樣的國家統治，台灣人要嘛就被消失，要不然就被趕走，要努力保護自己自由民主的國家，以免我們的國民、子孫，淪落成肖千的德行。

原文出處：快新聞／聽你在講！中國駐澳外交戰狼放狠話 王定宇「5字」回嗆

更多民視新聞報導

中央總預算延宕！170億救災金恐無法動支 黃偉哲：不能視人民安全為草芥

是他嗎？傳台北市議員中800萬 洪健益：玩笑話烏龍

嗆不想統一就離開台灣 中駐澳戰狼引台網怒

