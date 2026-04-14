聽你聽我同在一起 從社會情緒學習了解青少年

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】在家庭教育中，家長不僅希望可以成為孩子們的榜樣，更期待能夠成為孩子的好朋友，使得在教養孩子的眼光與方式須日新月異，近年來社會情緒學習（SEL）成為教育趨勢，及早讓孩子學習認識、表達及理解自我，更得以建造良好人際關係、感到幸福與滿足。在青少年正處於價值觀混亂及尋找認同的時期，家長給予正向的溝通與教導，也有益增進孩子自主性及自我價值的發展。

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少輔組在實務工作中發現，孩子們如果欠缺與父母良好溝通的經驗，可能導致在面對學業壓力及人際衝突時，無法以適當方式表達感受，逐漸缺乏自信心，並向外尋求團體認同與支持，而提高了觸法的危機。曾有一名少年小傑，因長期感受到課業壓力與同儕比較，情緒逐漸累積卻無法適當表達，回到家中面對父母關心時，常以沉默或頂撞方式回應，致使親子關係日益緊張。小傑曾向社工表示：「我其實很累，但不知道怎麼說，也覺得說了沒人懂。」在缺乏情緒支持與理解的情況下，他開始轉向同儕尋求認同，染上偏差行為以紓解壓力。經由少輔組介入，透過情緒覺察與表達練習，並引導家長學習傾聽與回應孩子的感受，親子之間逐漸建立對話的空間，小傑也開始學習透過言語表達壓力與需求，情緒狀態明顯改善，親子關係逐步回穩。

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有鑑於此，臺北市政府少年輔導委員會大同少輔組於115年4月10日(星期五)結合臺北市立忠孝國中辦理「從SEL談青少年的情緒調適與壓力因應」家長(親職)教育活動，邀請吳敏瑄諮商心理師透過分享，引導家長逐步理解少年想法與情緒變化，吳敏瑄諮商心理師表示家庭互動需要適當停下來，傾聽內在的聲音、接納自己的每個經驗與樣貌，或許就能找到更多理解與選擇。孩子面對種種外在壓力、內在衝突無法取得平衡的狀態裡，情緒學習可幫助孩子學會守護自己，同時有效提升與同儕溝通能力，進而提昇親子互動品質，促進彼此關係更為融洽。

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臺北市政府警察局少年警察隊長張翊軒提醒家長關注子女交友與生活動態，避免青少年誤入詐騙或接觸毒品等高風險情境，共同守護社區青少年安全。更多活動與少年輔導資訊，歡迎追蹤【臺北少年花露米】粉專頁https://www.facebook.com/followustp。