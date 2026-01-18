聽信川普「救援在路上了」…伊朗示威者怒吼：被當砲灰！

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普一句「救援已經在路上了(help is on its way)」，曾讓無數伊朗示威者燃起希望，以為美軍將介入推翻獨裁政權。然而，《時代雜誌》(TIME)報導，隨著川普突然宣布因伊朗承諾停止殺戮而暫緩軍事行動，這種希望瞬間轉為絕望與憤怒。伊朗民眾控訴自己被川普「當成砲灰(cannon fodder)」耍弄，甚至有人痛批：「川普比歐巴馬還爛！」

聽信「子彈上膛」衝街頭 慘遭狙擊手獵殺

事件源於今年1月初伊朗爆發的全國性抗爭。川普曾在1月2日發文警告伊朗若殺害抗議者，美國將會救援，並稱美軍已「子彈上膛(locked and loaded)」。這番話讓數百萬伊朗人在1月8日勇敢走上街頭。然而，當局隨即切斷網路並展開大屠殺。

一名德黑蘭商人心有餘悸地描述，身邊的人頭部中彈倒下，他們才意識到有狙擊手。他引述坊間估算數據指稱，這波鎮壓恐已造成高達1萬5000人死亡，「川普也要為這些死者負責，因為很多人是看了他的貼文才敢上街的。」

當川普上週四宣布與伊朗達成協議、取消軍事打擊時，示威者感到徹底被背叛。一名德黑蘭藝術教師痛罵川普是「懦夫(yellow)」。另一名剛逃離伊朗的民眾憤怒表示：「每個人都氣炸了，這混蛋利用我們當砲灰。伊朗人覺得被耍了，被他欺騙了。」那名商人更直言：「川普搞砸了，他把地毯從我們腳下抽走，他比歐巴馬還爛。」

川普又改口：該換掉哈米尼了

儘管伊朗官方宣稱將停止處決示威者，但民眾指控戒嚴仍在持續。或許是感受到輿論反彈，川普17日接受《POLITICO》訪問時語氣再度轉硬，痛批伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)是「病態的人」，並呼籲伊朗「是時候尋找新領導層了」。

