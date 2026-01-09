聽信治頭痛偏方「生吞1物」命危！醫警告：比砒霜還危險

國際中心／張予柔報導



身體出現不舒服症狀時，應該及時就醫，若是相信未經證實的民間偏方，後果恐怕難以承擔。中國江蘇近日就傳出一起驚人的案例，一名50歲女子因長期偏頭痛，聽信熟人建議「生吃魚膽可以清熱解毒」，沒想到短短幾小時過後，現腹痛和上吐下瀉，送醫後被診斷為中毒，引發急性肝衰竭、低血容量性休克與消化道出血，一度命危，所幸經搶救後撿回一命。





女子偏頭痛聽信偏方「生吞1物」急送醫！醫警告：比砒霜還危險、且無解毒藥

一名女子生吞魚膽，希望藉此緩解自己長期偏頭痛的症狀。（圖／翻攝自微博）

根據中媒《現代快報》報導，這名女子於2025年12月14日上午在市場購買一條約5公斤重的草魚，回家後直接將魚膽生吞，希望能緩解長期困擾她的偏頭痛症狀。不料服用後不久，她開始出現劇烈腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，隨後血壓驟降、脈搏變慢，情況迅速惡化，家人察覺異狀後立刻將她送往醫院急救。

女子送醫後，被檢查出已出現急性肝衰竭特徵，並伴隨消化道出血跡象。（圖／翻攝自微博）

江蘇大學附屬醫院表示，女子到院時已呈現危重狀態，肝功能指數ALT與AST高於正常值的數百倍，符合急性肝衰竭特徵，血壓更一度低至46/24mmHg，並伴隨消化道出血跡象。醫療團隊立即將她轉入急診重症監護室，進行血漿置換與連續性血液淨化（CRRT），並同步給予升壓與保肝治療，爭取時間排除體內毒素。經過5天密集治療，患者肝腎功能逐步恢復，於12月19日轉出加護病房，最後康復出院。

醫生提醒，魚膽中的毒素會直接攻擊肝臟與腎臟，「甚至比砒霜還危險」。（圖／翻攝自微博）

醫生指出，魚膽中的毒素會直接攻擊肝臟與腎臟，可能引發急性肝腎衰竭、溶血反應、心肌損傷，嚴重時甚至導致心律不整、腦出血或死亡。醫界沒有專門的解毒藥物，只能透過血液淨化降低毒性。醫師也強調，魚膽的毒性耐高溫、耐酒精，無論煮熟或泡酒都無法去毒，尤其草魚、鯉魚等淡水魚，體型越大毒性越強，「甚至比砒霜還危險，只需少量就足以中毒，嚴重者可能致命」。醫生藉此呼籲，魚膽並無任何醫學證實的藥用價值，民眾切勿輕信偏方。

