聽信陳醫師林醫師買藥？名醫揭「AI名醫」恐怖真相：快去檢查長輩的手機！

[Newtalk新聞] 網路影音平台充斥各種醫療資訊，但螢幕上的專家可能根本不是人。醫師蔡明劼近日在社群平台分享驚悚經歷，指出自己在YouTube上連續看到「陳醫師」與「林醫師」的衛教影片，兩人講稿內容竟高達九成雷同，且背景乾淨得不合常理。蔡明劼仔細觀察後發現，這些所謂的名醫其實是「AI生成的假醫師」，這類影片專門鎖定長輩推銷產品，若誤信恐賠上健康與金錢。





蔡明劼說明，起初系統推薦標題為「陳醫師主講」的影片，內容乍聽之下頭頭是道，但細節處卻顯得怪異。隨後演算法又推播另一位「林醫師」的影片，不僅內容與前者有90%重複，僅語氣稍作調整。蔡明劼指出，讓他感到「背脊發涼」的真相在於，這些醫師都沒有全名、未標示服務院所，且拍攝背景乾淨得像樣品屋，實際上全是AI生成的虛擬人物。

這類詐騙並非單一案例，蔡明劼表示，台灣事實查核中心過去就曾踢爆類似手法。例如網路上瘋傳「北榮與台大發現糖尿病元兇」的假消息，雖然兩家醫院皆已澄清絕無此事，但影片中出現的某位「陳醫師」，在現實醫療體系中根本查無此人，完全是憑空捏造的角色。





蔡明劼進一步強調，詐騙集團利用AI技術仿製自然的聲音與影像，目的是推銷未經證實的保健品或減肥產品。這類手法精準鎖定民眾家中長輩，看準老人家喜愛養生資訊、排斥長期服用西藥的心理，再以「革命性療法」包裝誇大食療效果，誘導長輩擅自停藥並購買來路不明的高價保健品，造成的損失不只是金錢，更直接危害身體健康。





面對AI假醫師氾濫，蔡明劼列出三大辨識重點提醒民眾多留心：首先確認醫師是否具備全名與醫院職稱，若只有姓氏則高度可疑；其次觀察影片畫質是否過於平滑、背景是否整齊到不自然；最後若身體有狀況，應直接回診諮詢專業醫師。蔡明劼呼籲民眾將此資訊轉發至長輩群組，切勿輕信網路影片而自行停藥，以免讓科技成為傷害健康的工具。

