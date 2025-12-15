聽到倒閣就縮了？黃國昌竟反問「卓榮泰會下台嗎」 民進黨團嗆爆

即時中心／黃于庭報導

《財政收支劃分法》爭議多時，立院國民黨、民眾黨團挾著人數優勢，聯手否決行政院提出的覆議案，傳出府院擬以「不副署、不公布」抗衡。面對當今僵局，藍白一邊攻擊行政權，卻未見其推動「解散國會」，綠營反嗆在野畏懼民意審判，不敢提倒閣；未料，民眾黨主席黃國昌竟稱，確定行政院長卓榮泰會下台嗎？對此，民進黨團今（15）日回擊，黃國昌是不讀憲法，還是看不懂增修條文規定？

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，黃國昌本身是民眾黨總召，難道他對於如果發起不信任投票，那麼沒信心嗎？藍白可以挾著多數三讀，濫權通過這些倒行逆施的法案，甚至行政院移請覆議，8度用過半否決，現在提出不信任投票居然沒有把握通過，不曉得他是怎樣的想法。

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

對此，鍾佳濱強調，黃國昌如果認為民眾黨提出不信任投票，擔心無法過半，「我覺得他應該好好找傅崐萁談一談」，如果不信任案投票通過，依憲法規定閣揆一定要下台，明明白白寫在增修條文第3條，「不能理解黃國昌是不讀憲法，還是看不懂增修條文規定？」

至於黃國昌及國民黨主席鄭麗文抨擊，若採取「不副署、不公布」，總統賴清德會變成「獨裁皇帝」，他們則會考慮上街頭。鍾佳濱表示，照他們去年的說法，上街頭勞師動眾，「62票舉個手輕而易舉，有必要捨近求遠嗎？」

民進黨政策會執行長吳思瑤。（圖／民視新聞）

民進黨政策會執行長吳思瑤則無奈說道，這1年半來國會亂象，很清楚看到台灣沒有行政權獨裁，只有立法院獨裁，一直以席次多數暴力踐踏民主原則，結合黃國昌的說法，如果倒閣卓榮泰也不會下台，「到底藍白不信任的是卓榮泰，還是不信任的是他們自己？沒有自信的難道是他們自己嗎？」

接著，吳思瑤指出，如果藍白對於行政部門所採取的反制，以不副署的方式作為違憲亂政的反制，守衛國家、守護民主的話，其實民意可以是最終依歸，「只要你們如果不滿意行政權，依憲法所發動的不副署權，也可採行不信任案投票，進行倒閣，最終交由民意定奪」。

吳思瑤強調，當然尊重人民有上街陳抗、表達意見的權利，台灣一直就是個多元民主、大鳴大放的社會，但民意畢竟是最終定奪的力量，依憲法規定，現在不副署後可能採取不信任投票，其實是環環相扣。

民進黨團書記長陳培瑜。（圖／民視新聞）

民進黨團書記長陳培瑜補充，一直以來看到黃國昌或國民黨團，指稱行政機關無能，說卓榮泰沒辦法解決問題，「如果認為行政院無能，院長沒辦法解決問題，那你們為什麼不敢、不想還是不能提倒閣呢？」，倒閣之後要面對人民第一線，那到底是誰在害怕人民檢視？當然很清楚就是藍白；至於卓榮泰到底會不會下台，其實憲法增修條文已經寫得很清楚，「黃國昌應該是不願意看、不敢看、也不想看」。

