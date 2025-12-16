聽到倒閣…賴士葆喊「很命苦」：如果重選我們多數卓榮泰還不下來呢

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨再度惡修《財劃法》，又聯手封殺行政院覆議案，總統賴清德昨（15）日表態，支持行政院長卓榮泰依照中華民國《憲法》第37條所賦予的權力，不予副署。對此，國民黨立委賴士葆今（16）日狂批獨裁，還說在野黨要上街頭訴諸民眾站出來反對獨裁政府，但一聽到倒閣，他直呼，「這屆立委多命苦啊」，假如真的倒閣重選，「我們還是多數」，如果卓榮泰還是不下來呢？

對於賴清德支持卓榮泰不副署，賴士葆今天受訪時狂罵，「獨裁」、「做皇帝」。他稱，在野黨有民意基礎，1400多萬選票選出來的立法院，行政院民意基礎是零，一票都沒有，還對抗一千多萬票的立法院，這才是獨裁。

賴士葆還嗆，在野黨可以做的就依法慢慢看，若不實施，「對不起總預算沒辦法審」，說依據過去計劃可以用，那國防預算增加幾千億不急喔？經濟部增加預算不急喔？他認為，受苦的一定是人民，在野黨就跟人民站在一起，「我個人認為在野黨應該想辦法上街頭，訴諸民眾站出來反對獨裁政府」。

媒體追問，但卓榮泰說有意見可以倒閣？賴士葆說，倒閣解散國會重新選舉，「這屆立委多命苦啊」，2024剛選完、2025大罷免，倒閣重選2026又要選，每年都在選，社會能接受嗎？他認為，老百姓一定覺得「Give me a break，讓我休息一下好不好？」不要老是選舉，一直在選，這一屆很命苦。

賴士葆還說，假如真的倒閣重選，「我們還是多數」，如果卓榮泰還是不下來呢？憲法被前總統李登輝修掉，如果倒閣重新任命還是卓榮泰怎麼辦？他認為，這不是長久之計，應該要展現民意，號召更多老百姓出來，讓行政院跟賴清德看到民意反噬，這才是重點，大家要口誅筆伐、痛批鴨霸獨裁的政府。

賴士葆還嗆，如果可以這樣的話，立法院關掉好了，只有行政權，憲法法庭現在不能開會，因為修法要十個才能開，總統也公告了，但週五又要評議一個台中高鐵的案子，如果週五用8個人就評議結果，他不排除會這樣蠻幹、硬幹，違法做憲法解釋，這是國家悲哀，人民應該會更加憤怒 。

