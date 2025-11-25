聽到兒結紮！母當成「去勢」大怒 誤~婆媳衝突鬧翻

醫師提醒結紮手術只需局部麻醉便能完成整個過程，全程大約30分鐘左右。亞大附屬醫院提供



37 歲「阿雄」（化名）婚後育有2女，夫妻日前討論有無結紮必要，不小心被長輩得知，媽媽擔心兒子被「去勢」，與媳婦意見相左鬧心結，直到泌尿科醫師向長輩說明結紮諸多優點，才放下成見，阿雄也與醫師溝通後，決定採用「微創結紮手術」，讓夫妻倆往後不再擔心「鬧出人命」了。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄指出，其實這對夫妻之前就有結紮的打算，直到最近因太太月經來晚了，讓他們驚嚇以為要當「三寶爸媽」，最後證實只是假警報，卻也讓夫妻倆更加堅定要「綁起來」避免意外。

沒想到，夫妻在討論過程中被觀念保守的爸媽得知，心疼兒子的媽媽還為此對媳婦頗為不諒解，擔心兒子被「去勢」後會「雄風不再」。

直到日前爸爸因攝護腺肥大問題前來泌尿科就醫，過程中，陪同就醫的媽媽無意間抱怨兒媳價值觀「太新潮」，竟然「逼兒子去結紮」，醫師聽到後，連忙解釋男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法通往體外，睪丸依然正常運作，還是會製造男性荷爾蒙，完全不會影響性能力。

醫師不忘提醒長輩，現在年輕人經濟負擔沉重，如果因錯誤認知，未來萬一又有第三胎，恐怕對生活品質造成長期影響。

在醫師背書後，長輩這才重新理解結紮的本質，返家後決定尊重子女意願，「阿雄」在少了阻力後，趕緊安排結紮手術，同意採用「微創結紮手術」。

醫師說明手術過程中，會使用特殊器械穿刺陰囊表皮製造微小開口，再將輸精管拉出進行結紮，以降低傷口感染、血腫的機率，恢復快，只需局部麻醉便能完成整個過程，全程大約30分鐘左右。

蕭子玄強調，結紮並不是「術後立刻完全避孕」，因為輸精管中仍有殘留精蟲，因此需要在術後3個月回診做精液檢查，確認已經沒有活動精蟲，也就是俗稱的「空包彈」狀態，這樣才算真正達到避孕效果，在這段期間仍須使用其他避孕方式，以免還未完全「清管」就發生意外。

至於術後照護，蕭子玄解釋，術後幾天內最好避免劇烈運動與提重物，以免傷口腫脹或拉扯，如有輕微悶痛，只要冰敷與適度休息，多半能迅速緩解，萬一疼痛持續或有感染跡象，則要立即回診處理。

蕭子玄提醒，男性結紮並不是「削弱男性雄風」的手術，而是現代家庭在面對育兒成本與生活壓力時，一種安全且有效的避孕選擇，更是丈夫體貼太太的表現，只要相信醫療團隊正確專業的評估，相信可以打破傳統疑慮，達到正面的共識。

