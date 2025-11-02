聽到公園也沒反應！柴柴天冷只想吹暖氣 最後忍不住自己動手了

日本一隻柴犬因為天氣太冷想開暖氣，嘗試自己出手。（翻攝自X@momonosekaiii）

在眾多毛小孩當中，柴犬一直以個性獨特聞名，對於自己堅持的事情絕不放棄，比如在台灣，許多柴犬飼主颱風天仍須頂著狂風暴雨，帶著愛柴出門散步解放。沒想到在日本，卻有一隻柴犬居然因為天氣寒冷連最愛的散步都不去了，牠所有的注意力全部都轉移到「家中暖氣機」上。

日本一名飼主@momonosekaiii經常透過社群媒體X分享家中愛犬萌照，近日日本也迎來降溫，在寒冷的天氣中，只見7歲的柴柴似乎將對「散步」的堅持和喜愛，轉移到家中暖氣機上，連聽到平常最愛去的「公園」也無動於衷，只是呆坐在暖氣機前方，直勾勾盯著看，最後甚至忍不住出手，試圖想要打開暖氣機。

柴柴好冷，好想開暖氣。（翻攝自X@momonosekaiii）

超可愛的模樣讓網友忍不住留言：「難道她終於學會自己開暖氣了？」「那手勢簡直像暖氣操作大師！」不過那隻柴柴偶爾也會對暖氣機發脾氣，飼主貼出一張照片寫下：「被質疑只在凌晨工作的暖氣機」。只見柴柴瞬間雙腳站起，看起來對暖氣機相當不滿，意圖責備。

被質疑只在凌晨工作的暖氣機。（翻攝自X@momonosekaiii）

當然也有遇到雨下太大不能出去散步的時候，只見已經穿好雨衣的柴柴呆呆坐在餐椅上，脖子上還掛這會發光的顯眼項圈，不過可愛花俏的雨衣和牠落寞的背影形成對比。

雨下太大只能取消散步的柴柴。（翻攝自X@momonosekaiii）

柴犬momo有許多相當人性化的表情，相當可愛，（翻攝自X@momonosekaiii）

