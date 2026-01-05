聽到卓揆下令停播節目 陳水扁曝當下反應：愣住了

前總統陳水扁新節目突然喊卡，並透露「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，引發各界議論。阿扁今(5)日再度發文，並表示當他3日中午與矯正署長通話，林署長說是卓院長下令不准播出，「聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣心更冷！」

陳水扁昨在臉書表示，原定昨要首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

陳水扁今則以「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」為題發文，並提及他2011年在「龜山鬼地方」想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回；阿扁說《蘋果日報》為此訪問時任總統馬英九的看法，馬表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障，這番話讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

陳水扁進一步表示，2026年當他要主持《總統鏡來講》，「南屯鬼地方」兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療，第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式；然而，當他3日中午與矯正署長通話，林署長說卓揆下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣心更冷！」

