聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光

〔記者林南谷／綜合報導〕53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。

從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露，當時穿過樹叢不慎被看似無害的樹葉刮傷，當下見血險些傷及眼球。

吳綺莉慶幸表示：「感恩沒有從眼球這劃過，不然的話真的是完蛋了，我的眼球！所以感恩每一天，珍惜每一天！」她也藉此提醒粉絲，千萬不要小看大自然的潛在危險。

廣告 廣告

《星島日報》報導，近期傳出吳綺莉女兒、「小龍女」吳卓林與她妻子Andi長居加拿大因生活拮据已悄悄返港，吳綺莉在直播被網友問及此事，好奇母女倆是否有見面？但吳綺莉直播過程中隻字未提女兒，對女兒動向表現相當淡然。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共艦喊「中國台灣」飛機立即遠離 無線電遭嗆「這5字」網讚爆

台灣有Costco分店要換地方了！CEO親揭遷址計畫、曝光時間點

快許願！雙子座流星雨大爆發…12星座「週末運勢」一次看

絕美玉女回台灣了 結婚16年被拍變成這樣

