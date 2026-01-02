聽到後黃國昌時代…柯文哲仰天大笑！和陳玉珍密談稱：國家機密不跟你講

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》代理孕母修法，前民眾黨主席柯文哲今（2）日也親自到立法院拜訪朝野立委，不過，卻也拜訪了並非衛環委員會的國民黨立委陳玉珍，由於日前陳玉珍才提案要將助理費除罪化引起爭議，因此兩人談了什麼受到關注。但，面對記者追問，柯文哲稱，「唉唷！涉及國家機密不要跟你們講」。

柯文哲今天拜會朝野立委，其中一站來到陳玉珍的辦公室，兩人對談時並沒有讓媒體進入。談完後兩人笑呵呵地走出來，不知道說了什麼，只聽到陳玉珍說，「我看看誰這麼冷血？講那什麼話！」柯文哲則是呵呵呵一直笑。接著陳玉珍還跟柯文哲說，「加油啦」；柯文哲回應，「好啦好啦」。兩人最後還握了手。

廣告 廣告

柯文哲拜會陳玉珍，兩人談完後笑呵呵（圖／翻攝畫面）

不過，對於記者追問，剛剛和陳玉珍聊了什麼？柯文哲直呼，「唉唷！涉及國家機密不要跟你們講」。

柯文哲拜會陳玉珍，兩人談完後笑呵呵（圖／翻攝畫面）

記者也提到，有聊到人工生殖法嗎？可是陳玉珍並不是衛環委員會的立委？有聊到助理費？柯文哲稱，陳玉珍爸爸以前在台大醫院開過刀，「天哪！被我照顧過… 19年前…天哪…我都不曉得」。

記者追問，怎麼看民進黨團幹事長鍾佳濱說，「是來展現民眾黨團後黃國昌時代你的主導力？」柯文哲一聽到問題就哈哈哈大笑了好幾聲，但並沒正面回應。

更多三立新聞網報導

雙柯密談15分鐘！柯建銘當面拜託總預算 柯文哲附和：該處理還是要處理

柯文哲把朝野僵局歸咎賴清德 民進黨嗆問：認同藍白挺貪污、亂憲政？

柯文哲為代理孕母修法會柯建銘 吳思瑤「樂見朝野對話」再籲速審總預算

柯文哲自嘲「劫後餘生」 傅崐萁拍拍背：走政治不背個幾條罪不會大尾

