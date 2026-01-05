聽到心都涼了！陳水扁新節目喊卡再發聲：當年馬英九1句話讓北監放行

前總統陳水扁原訂於鏡電視開播新節目《總統鏡來講》突然喊卡，他為此兩度發文表達不滿。資料照。廖瑞祥攝



前總統陳水扁原訂於鏡電視開播新節目《總統鏡來講》突然喊卡，他昨天為此發文槓上行政院長卓榮泰，今（1/5）再度發文回顧先前《壹週刊》寫專欄被馬英九放行，如今《總統鏡來講》卻遭到不同對待，並透露當他聽到是「卓榮泰下令不准播出」，讓他整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。

陳水扁今在臉書「新勇哥物語」發文表示，2011年他在「龜山鬼地方」（法務部矯正署臺北監獄），想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁談到，當時《蘋果日報》為此訪問前總統馬英九的看法，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障，「總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。」

陳水扁透露，2026年他要主持《總統鏡來講》，「南屯鬼地方」（法務部矯正署台中監獄）兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式。

陳水扁說，沒想到1月3日中午與矯正署長林志雄通話，林署長竟說「那是卓院長下令不准播出」，他直言：「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」

