「聽到爆炸聲」深夜民宅冒火 公寓民眾受困、翁嗆傷

高雄岡山協和路巷弄中一處老公寓的一樓，突然竄出濃煙。（圖／東森新聞）





今（1）天凌晨12點多，高雄岡山協和路巷弄中一處老公寓的一樓，突然竄出濃煙，緊接著居民就聽到陣陣爆炸聲，趕緊通報消防，由於現場是連棟的公寓，所有住戶睡到一半，都被只是疏散，所幸沒有造成傷亡，不過火調科還在調查詳細起火原因。

巷弄內公寓中，大量濃煙從窗戶竄出，現場消防人員，佈起水線進屋滅火。

煙霧籠罩上空，雖然是一樓起火，不過整棟公寓的民眾，都被緊急疏散，但還有許多住戶困在屋內，警消合力入內搶救。住戶：「那邊燒燒燒，突然砰一聲，裡面好像有東西砰一聲。」

逃出的民眾，甚至衣服穿反，可見當下多慌亂。事情發生在高雄岡山，1號凌晨12點多，協和路巷弄內一處老公寓，一樓室內突然起火，還一度傳出爆炸聲。

警消獲報立刻到場協助滅火，也緊急疏散公寓內的民眾，大家在驚嚇中急著逃到屋外，其中一名老先生因為被濃煙嗆傷，預防性送醫治療。

不過究竟為何，叫醒大家的不是鬧鐘，而是深夜一場莫名火災，詳細原因都等待火調科，進一步釐清。

