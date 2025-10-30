聽到粿粿婚內出軌王子很驚訝！胡宇威籲：各自要清楚分寸

《全明星運動會》第一季藍隊的胡宇威被問及王子與粿粿緋聞坦承很驚訝。（公視＋提供）

邱勝翊（王子）、粿粿因合作《全明星運動會》第三季熟識，兩人日前被范姜彥豐指控「道德淪喪」搞婚外情，王子發聲致歉，胡宇威是《全明星運動會》第一季成員，今（30日）出席新戲《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映記者會時被問到最近新聞事件，胡宇威表示：「這是他們的私生活，我沒有什麼可以說，但聽到消息還是滿驚訝。」

被問可以接受另一半有好的異性朋友？胡宇威直言：「多好？多多少少是有很好的異性朋友，當然大家都聊得開心，青梅竹馬也是可以的，但各自要清楚分寸。」

胡宇威也坦言和粿粿是「完全不熟」，「她當時是紅隊經理，藍隊和紅隊來往真的不多，王子是後續才開始認識，私下也不會聊太多」。

