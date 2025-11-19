聽到羅唯仁竊走台積2奈米機密去英特爾 童子賢反倒擔心這點

和碩聯合科技董事長童子賢。 圖：孫家銘／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 外傳晶圓代工龍頭台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁在七月退休後，十月份回鍋英特爾（Intel），並傳出可能帶走 2 奈米先進製程相關資料投靠競爭對手，近日台積電、經濟部、高檢署已展開調查。對此，和碩董事長童子賢表示，相信台灣半導體業的全球競爭力不會因一、兩個個案而嚴重受影響，但他更在意的是，「若是整個團隊帶走資料離開，那就麻煩了。」

童子賢今出席「2025 玉山安永科技論壇：從全球風險到治理升級：供應鏈韌性與技術驅動的未來關鍵」，會前表示，在聽到羅唯仁竊密事件時，自己有問產業界的朋友，但比較關心的：是一個人帶走一些資料？還是整組人離開？若是一個人的話，影響較輕微。

童子賢以中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）及中國半導體供應鏈的發展為例，指出許多早年的技術來源都來自台灣，包括工程師或曾任職台積電的幹部。雖在成熟製程上帶給中國相當大的產能，但台積電仍維持其先進製程全球領先地位、技術根基深厚。

童子賢表示，若只是個人行為，影響相對輕微；真正嚴重的是「整組流失」，恐將造成產業斷層。他也舉出台灣曾在航太工業上，當年 IDF（經國號戰機）因政策停產，政府改採購法國的「幻象2000」跟美國的「F—16」，但經國號的完整研發、製造團隊未被妥善安置，所以整組人就直接跳槽至韓國，使韓國航空工業在 1990～2000 年間縮短至少 10～15 年研發差距，如今已能輸出戰機，反而台灣在重啟教練機的研發上，卻相對艱辛。

童子賢說，無論是韓國三星、日本的供應鏈還英特爾，在生產製程與管理上本身皆與台積電不同，即便拿到台積電的參數，也未必能直接適用。另外，台積電須一次服務 5 個大客戶、30 個中型客戶、上百小客戶，製程也能因應不同設計做微調、並保持高良率，這正是其不可被複製的核心競爭力。

童子賢表示，雖沒很清楚台積電在該個案的前因後果，但如果說是一個人帶走一些技術資料，以台積電強壯的體質，應不至於受到嚴重影響。

