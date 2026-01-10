聽到賺到！羅大佑跨界音樂會這首歌超少唱 合作16位中西方樂器演奏家

記者鄭尹翔／台北報導

音樂創作能量不斷的羅大佑，在 2026 年開端為樂迷獻上重量級音樂計畫，宣布推出融合古典與流行的《四季戀紅交響宴音樂會》巡迴演出。最受矚目的亮點之一，正是多首羅大佑鮮少演出的曲目將以全新交響編制罕見登場，讓資深樂迷與新世代觀眾都充滿期待。

羅大佑舉辦跨界演唱會。（圖／大右音樂 提供）

羅大佑舉辦跨界演唱會。（圖／大右音樂 提供）

羅大佑此次攜手 16 位中西方原聲樂器演奏家，包含鼓、吉他、貝斯、鋼琴、弦樂四重奏，以及笙、笛、揚琴等國樂，加上四位和聲，共組「春龍交響樂團」，打造貼近音樂本質的交響演出形式。自 2023 年展開合作以來，他持續將經典作品重新編曲為交響版本，也逐漸愛上這種能細膩呈現情感層次的舞台樣貌。

《四季戀紅交響宴音樂會》以交響音樂會的「樂章」概念設計歌單，橫跨羅大佑數十年創作生涯，精選電影主題曲、戀曲三部曲等代表作，同時加入影響他甚深的民謠翻唱。而羅大佑也搶先預告，幾首過去極少在演唱會中演出的作品，將在此次巡演中重新改編呈現，成為樂迷不可錯過的驚喜焦點。

音樂會命名源自羅大佑對 2026 年的期許。適逢丙午年，他以「四季」象徵生命循環與內在節奏，「戀紅」則代表熱情與希望，期盼透過音樂喚醒人們內心最原始的純真與韌性。他形容七大樂章宛如散文篇章，引領觀眾穿梭不同年代與情感記憶。

曲目規劃上，共分為「序曲」、「四季組曲（一）」、「世界的音樂」、「電影故事」、「鄉愁情懷」、「四季組曲（二）」與「Mission Possible」七大樂章。其中「世界的音樂」樂章特別向已故音樂人黃霑致敬，重新改編電影《笑傲江湖》主題曲〈滄海一聲笑〉，重現當年影像與音樂交織的經典時代聲響。

巡演場地同樣別具意義。首站將於 3 月 7、8 日在台中國家歌劇院大劇院登場，台中正是羅大佑從醫學生轉向音樂創作的重要城市；接著於 4 月 3、4 日移師高雄衛武營音樂廳，高雄則是他青春歲月與音樂啟蒙之地。羅大佑期盼在這兩座城市，透過原聲交響編制，與樂迷重新連結情感記憶。

