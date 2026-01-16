聽到陳亭妃要親自拜會 林俊憲一臉疑惑：我不知道

民進黨台南市長初選民調結果昨天出爐，立委陳亭妃以些微差距擊敗立委林俊憲成功出線。據傳陳亭妃原定於今（16）日上午9點親自前往林俊憲辦公室拜會，以消弭「憲妃之爭」。然而直至表定時間，陳亭妃仍在電台接受媒體聯訪，而參加民進黨團大會的林俊憲則表示，自己並不曉得有任何拜會通知。

民進黨立委林俊憲。（圖／中天新聞）

稍早傳出的消息指出，陳亭妃預計今天上午9點前往林俊憲辦公室親自拜會，希望化解初選期間的競爭對立。不過陳亭妃一早在電台接受專訪，截至9時仍在電台接受媒體聯訪；而林俊憲則依照既定行程參加民進黨團會議。

民進黨立委陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

當林俊憲被媒體問及拜會一事時，他一臉疑惑地表示並未收到相關消息，並反問在場媒體「誰要拜會？」媒體紛紛詢問林俊憲「你不知道這件事？」林俊憲則回應自己不知道有這件事，也沒有任何人通知他。

至於是否會見陳亭妃，林俊憲則說「黨團會議開會她應該要來啊」，隨後便返回會議室繼續參加會議。這場原本被外界視為初選後整合的重要會面，最終並未如預期發生，讓民進黨台南市長初選後整合問題再度浮上檯面。

對此，陳亭妃在黨團大會後受訪直言，希望大家不要再做這個話題，並且表示剛剛在黨團大會時有跟林俊憲握手，她強調，「 大家團結一致，在台南這不是問題」。

