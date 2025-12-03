聽到骨刺別慌 是身體發出警訊

醫師陳建宏說，預防骨刺(手指處)從正確姿勢開始，治療也別忘運動，導致惡化成肌少症。

（陳建宏骨科診所提供）

最近門診裡又出現不少被「骨刺」兩字嚇到的患者。許多人一看到X光上那個關節旁小小的突出物，就開始擔心是不是代表嚴重退化、是不是已經戳到神經、軟骨適不適磨損的很厲害，甚至是否要開刀。其實，看診時常衛教病患說「骨刺本身不是壞東西，它只是影像上身體長期承受壓力後的自然反應，並不像是骨髓炎、或是骨腫瘤。但真正讓人不舒服的，也就是病患要治療的；其實不是骨刺，而是姿勢歪、肌力弱、關節長期不正確的過度使用。」

以頸椎為例，現在人低頭滑手機，每天讓頸椎承受超過10幾公斤往前拉的力量，肌肉撐不住，就會把頭部的壓力丟給頸椎關節，時間久了，關節為了保護自己，才會長出骨刺。因此，比起害怕骨刺，更應該在意的是患者的生活方式。那些彎腰駝背、不正確的姿勢負重，及一整天不動的習慣，比任何骨刺都更能決定脊椎健康。

腰椎也一樣，大多數人以為搬重物很傷腰，但其實最傷腰的是久坐與核心肌群太弱。椎間盤壓力長期不平均，關節自然就會出現代償性的增生。膝蓋的骨刺多數則來自下肢肌力不足，當肌肉抓不住身體重量時，關節只好自己變硬、變厚，形成所謂的「贅生骨」，這些都算是身體的補強或是所謂的代償機制。

雖然骨刺大多「看起來可怕」，但實際不一定會有症狀，若骨刺真的壓迫到神經，絕非靠姿勢改善或肌力訓練就能解決的，此時須看臨床上的「red flag sign」紅旗警訊，包括下背痛合併劇烈腿麻、腿無力、走路越走越沒力、突然大小便控制變差、馬鞍部麻木感，這些都可能代表神經受壓過度，不宜拖延。如果症狀快速惡化，甚至影響到生活功能，要積極就醫，必要時評估手術的適應症。現代脊椎手術已經相對成熟，恢復也比以往快得多，最怕延誤治療，拖到神經受損無法恢復，後悔已來不及。

臨床上真正進入手術適應症範圍的骨刺患者比例，並沒有想像中的高，大多數民眾的疼痛來源，還是來自生活中的姿勢、肌肉與關節使用習慣。只要願意調整，像把看手機的角度抬高、久坐時起來動一動、睡前加一些核心或臀肌的小訓練，疼痛等不適也會有漸進性的改善。 簡單地說，「預防從姿勢開始，治療不要忘記運動」，因為局部的不適而全身休息，最後惡化至肌少症，這才是更要注意的地方。

（作者∕台南市陳建宏骨科診所院長陳建宏）