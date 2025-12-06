一聽到「出院」就驚慌！臺大復健團隊盤點6照護選項：親顧、外籍看護vs送機構…7現實條件考量





臺灣每年有超過400萬人次住院， 有些是為了處理急性傷病，有些是為了住院檢查。傷病或許有機會痊癒，但也可能留下需要長期面對的失能狀況。

如果是疾病痊癒，恢復健康，很值得開心，但若是沒有呢？在醫療現場我們很常看到家屬一聽到「出院」兩個字，沒有明顯的開心雀躍，反而是陷入無所適從的慌亂：「沒有發燒，但痰還很多怎麼辦」、「體力這麼差怎麼辦」、「誰來協助日常生活大小事」、「返家要如何照顧多出來的管路」……

在醫院裡，醫護人員24小時待命，大小事情有人幫忙、出狀況隨時可以求援，回家以後呢？合適回家嗎？

病人回到家，照顧才開始：準備好返家了嗎？

「醫生，不能多住幾天嗎？」

「不要趕我們出院啦！」

當醫療團隊告知病人準備出院時，往往是家人焦慮的開始。

在醫院裡，醫護人員24小時待命，大小事情有人幫忙、出狀況隨時可以求援，回家以後呢？合適回家嗎？

病人家屬常跟醫療團隊討價還價，希望能多住久一點，但是醫護人員有他們的無奈。醫院床位有限，許多人在急診等床、或從門診安排住院開刀或檢查，就算想讓病人多住幾天，也還有健保審查的壓力。病房是「治療」而不是「休養」的空間，病人終究要回到家庭或社區，而不能把醫院當療養院。

病友對於出院的恐懼與不安，常常來自醫病雙方對於「適合出院」的期待不同：病友覺得要恢復到原本的健康才能出院；醫療團隊准許出院的基準是：醫療狀況穩定、已完成本次住院預計診療，可改由門診追蹤處理後才安排出院，病人需要的是後續的照護而非繼續住院治療。

所謂醫療穩定，不見得是傷病已經痊癒，或者健康完全恢復，而是指醫療或檢查告一段落，沒有非得住院才能繼續處理的狀況，比如：手術後傷口穩定、血壓心跳等生命徵象穩定、沒有發燒、不需要周密的持續監控，而且毋須持續性使用靜脈注射藥物。

病友應該理解「出院不表示已恢復到原有健康」的事實，而且要善用在院時的各項出院準備資源，預先跟醫療團隊充分討論出院前的準備。如果病人仍留有一些後遺症或待解決的問題，在出院前提出後續的照護擔憂，醫療團隊方能即時回應予以所需要的協助，並且安排出院後的回診與照護計畫，讓病人可以快速適應出院後的生活與銜接後續復健診治。

決策的關鍵在於是否返家

啟動出院準備時，首要決策是：出院後要返家嗎？需要什麼程度的照護？家人能承接嗎？……需要多方考慮可利用的人力與照顧者的能力。過去傳統社會的觀念，返家是絕大多數人的選擇，但時至今日，少子化、核心家庭的型態越來越普遍，且照護機構的水準提升，「返家」不一定是唯一的選擇。

然而，返家或轉入長照機構的決定也不是能輕易秒答的問題，對此我們根據實際狀況整理成表：「照護選項的考量」，點出最多人想知道的考慮重點方便你做選擇。

▲照護選項的考量。（圖／如何出版提供）

例如：最在意的是什麼事？如果「費用」是最主要的考量，通常返家由家人照顧會比較省錢； 萬一家中缺少人力，而且病人的狀況不佳、依賴的程度高，長照機構會是比較好的選擇。 此外，如果需要的不是全時照護，也可以搭配長照系統提供的照服員服務或日照機構，分擔照護的重擔。

在你做決定的過程中，建議多跟照護團隊討論，雖然醫護人員不能幫你解決沒人沒錢的問題，但是他們的經驗豐富，也了解病人的狀況，一定能提出合適的建議。另外，大多數醫院都設有出院轉銜專業團隊，也還有政府設置的長照專線，這些單位都能提供出院後的照護資訊。

萬一家人意見分歧怎麼辦？試試看主動請病房協助召開家庭會議，讓醫護團隊協助大家，協調出合適的出院照護模式。

（本文摘自《出院安心照護一本通：把臺大醫院復健團隊帶回家》如何出版，臺大復健團隊、梁蕙雯、林瑛釗著）





