聽到「台積電設廠」建商反悔不賣了 判賠高雄女2822萬
即時中心／林韋慈報導
曾姓女子在六年前於高雄市橋頭新市鎮，向知名建設公司購買1810萬元的一樓店面預售屋，支付10萬訂金後，因得知台積電設廠消息，事後反悔悄悄將房屋以4452萬價位轉售他人，讓民眾憤而提告，近日二審判決出爐，京城建設須賠償曾女2822萬元，全案尚未定案。
近日高等法院高雄分院判決出爐，判定京城建設毀約，須賠償曾女2822萬元。對此，京城建設發言人周敬恆表示，曾女當初簽的只是一個買賣房屋的預定單，價格只是表達要買多少的價格，然後下了訂金是10萬塊錢，訂單上面也有講得很清楚，此價位要經公司同意始得售出，等收到判決書之後，再決定是否上訴。
原告曾女指出，某知名建設公司在橋頭地區推出預售屋，由代銷公司負責銷售。2019年7月間，她以2萬元訂金預購其中店面S1，對方承諾保留第1順位優先購買權利。後經公司林姓經理向建設董事長的特助爭取後，同意以1810萬元出售，她當場付訂金10萬元。不料，她欲簽訂正式買賣合約時，建設公司竟反悔不認帳，實因當時台積電到橋頭設廠利多消息所致，甚至在房屋蓋好後以4452萬元轉售他人，導致她損失2822萬元。
橋頭地方法院調查，據兩造所提證物和證人證詞，認定買賣預約已成立，且未經合法解除仍屬有效，建設公司即負有簽立買賣本約的義務，卻在未訂立本約前，擅將該房地出售予第3人並辦妥所有權移轉登記，認定有過失，判決賠償2822萬元，建設公司不服上訴，被高雄高分院駁回，全案尚未定案。
原文出處：快新聞／聽到「台積電設廠」建商反悔不賣了 判賠高雄女2822萬
