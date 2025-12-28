聽到「3人行」好興奮 日男褲子還沒脫100萬就飛了

日本一名男子被3人行誘騙，捲入偷拍事件遭勒索100萬。（示意圖，非當事人／pexels）





日本一名30多歲的男子大雄（化名），透過交友網站認識一名23歲的女子小香（化名），小香邀請大雄與另一名26歲的男子阿衫（化名）「3人行」，卻捲入偷拍事件，被小香勒索100萬日圓（約新台幣20萬）。警方發現，本案可能涉及新型犯罪組織「匿流」（トクリュウ）的行動。

據《北海道新聞UHB》報導，受害男性大雄透過交友網站認識小香，小香向他提議「3個人一起發生性行為」，8月23日邀約大雄到札幌市白石區某住宅，當天現場還有26歲的阿衫。

阿衫當時提議偷拍小香，要求大雄把智慧型手機放在更衣室內，並進行偷拍行為，之後小香將手機拿走，並威脅大雄要報警，大雄情急之下，交出100萬日圓作為和解金，希望事件能就此平息。

警方指出，全案除了小香、阿衫是同夥外，另有23歲及22歲的2名男性為共犯，其中22歲男性並未出現在現場，被認為是指示者之一，同時也是現金回收者。警方認為，此案可能是匿名、流動型犯罪集團「匿流」（トクリュウ）所為，目前正在調查4人之間的關係，以及是否涉及其他犯罪行為。

