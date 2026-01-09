聽力退化不只聽不清楚，8症狀自我檢測！護聽力3招一次看，中醫師教你按5穴道助改善
耳鳴、聽不清楚、在嘈雜場合總是跟不上對話？當心是聽力退化的早期訊號！佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁中醫師指出，臨床常遇到民眾症狀累積許久才就醫，此時多已出現明顯退化，對後續治療不僅復原時間長，改善幅度也相對有限。中醫觀點認為，聽力衰退與腎氣虧虛、氣血不暢與壓力相關，日常生活中若能從穴位按摩、生活調整與茶飲保養著手，便能及早為聽力健康把關。
聽力退化不只聽不清楚！8症狀自我檢測
陳昭仁說明，醫學上，聽力退化（Hearing Loss, Presbycusis）是指隨著年齡增長，耳蝸（耳朵內的一個負責聽覺的構造之一）、聽神經或大腦聽覺中樞功能逐漸下降，導致對聲音的敏感度減弱。常見的聽力退化症狀包括：
聽不清楚聲音
音量需求增加
高頻音聽不清楚
覺得社交言語對談困難和疲倦
誤解或聽錯對話內容
耳鳴
情緒低落或焦慮
經常眩暈或睡眠障礙
雖然有些人有可能只是單純耳垢堆積，耳道被堵住而造成聽力假下降，但仍應注意與年齡或慢性因素相關的退化。若疑似聽力退化可透過以下檢測表進行初步測試，符合3項以上建議進一步安排聽力檢測。
聽力退化自我檢測表：
☐經常覺得別人說話含糊不清，需要對方重複
☐在吵雜環境中特別難聽清楚對話
☐電視、手機或收音機音量常被他人嫌太聲
☐經常分不清楚高音(鳥鳴、鈴聲、或ㄙ、ㄕ的氣音、或女性較輕柔的聲音)
☐和多人對話時容易漏聽、答非所問
☐接聽電話時常聽不清楚對方說話
☐有耳鳴、耳悶感或暫時性聽不到(失聰)
☐自覺喜歡安靜，避免參加聚會與人交談
耳與腎氣有關？中醫觀點看聽力問題
常言道耳與「腎」關係密切。例如：《黃帝內經》有云：「腎開竅於耳」；《難經》「腎氣通於耳」；《傷寒論》「兩耳無所聞」，腎精充足則聽覺敏銳；腎精虧虛、氣血不足，則耳聾。陳昭仁表示，這類型的聽力問題指的是退化所致，通常治療時間較長，且無法100%完全恢復，治療以「中醫頭皮針」、「滋補腎精類藥物」搭配活血化瘀治療。
不過，除了退化，其他因素亦可能影響聽力。陳昭仁進一步說明，臨床上遇過許多年齡不大的患者，可能與長期暴露在噪音之下，或者長期過勞、睡眠障礙，肩頸僵硬、慢性疾病控制不佳有關。針對這類型，中醫治療可透過放鬆督脈、膀胱經等肩頸筋絡，或者開立養心安神疏肝理氣的藥物，亦可經由治療原本慢性病，以間接或直接改善聽力退化問題。
居家自我保健：穴位、運動、茶飲三管齊下
除了醫療介入，陳昭仁提供三大居家保健策略，協助改善耳鳴、維持聽力：
1. 穴道按摩
陳昭仁指出，常見的聽力保健穴位，主要分布在頭面部。常用的穴位，包括：
耳門穴（耳屏前方凹陷處）
翳風穴
風池穴
陳昭仁提醒，這些穴位附近淋巴腺體豐富，應適量輕輕揉按，以免造成受傷，亦可用柔軟梳子按摩整個頭皮。另外，下肢常用的肝腎合調的保養穴位則有：
太溪穴
太衝穴
2. 適當運動與充足睡眠
適當運動可增加全身氣血循環，對於耳聰目明有益。另外，充足持續的睡眠6～8小時，有助肌肉放鬆、體力恢復，對於減緩身體或聽力退化的速度也有益處。建議避免長時間佩戴耳機、在高噪音工作場所使用耳塞及護耳、50歲以上則應定期做聽力檢測。
3. 三款保養茶飲
陳昭仁分享，三款適合不同體質的中醫茶飲也能為聽力保健提供輔助。若因壓力大、情緒波動而出現耳鳴，多屬「肝陽上亢」，可選擇決明子菊花茶；長期過勞、精神疲倦並伴隨耳鳴，可能與腎精虧虛有關，可飲用枸杞杜仲茶；飲食不節或消化不良則屬脾胃氣虛，可選擇健脾養胃茶，有助調理脾胃、提升氣血生化能力，為聽覺健康打下更穩固的基礎。
決明子菊花茶：炒決明子3g、菊花3g
枸杞杜仲茶：枸杞子5g、杜仲1-2片
健脾養胃茶：陳皮2g、黃耆3g、炙甘草3g、紅棗3枚
資料提供：馬光中醫診所
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：陳宛欣
更多良醫文章
他「下體狂流膿」，女友半年沒見也染性病，竟是因「1習慣」！醫師：女性有2症狀要小心
心臟有問題，鼻子叫救命！20年心血管名醫：鼻子出現這兩種狀況，一定要注意
