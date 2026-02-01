聽力退化恐增失智風險！專家教你5招延緩耳力老化

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

雖然老人家聽力退化是正常的現象，但聽力不好居然跟失智症有關？根據2020年國際權威醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》研究發現，有12個危險因子會影響失智成因達40％，其中聽力喪失佔其中8％，排名第一。



因此，如果能能盡量避免過度使用3C產品，仍可延緩老化速度，本文提出避免聽力提早退化5大招如下：

1.戴耳機音量應適當

調整耳機音量時，最好從愈小音量或一半的音量開始較好，然後再慢慢微調到適度的音量，例如音量數值1到10，應從5或低於5開始調整，盡量不要超過5或6太多。

2.戴耳機半小時應休息

長時間戴耳機聽音樂易引起聽力問題，建議聽半小時應休息3～5分鐘，避免對聽覺細胞造成持續且大能量的刺激。

3.噪音環境選用耳塞保護

工作環境噪音，可選擇適合的耳塞等用具保護。

4.兩邊耳朵輪流使用

講電話時，最好兩邊耳朵輪流使用，並避免長時間講電話。

5.多蔬果、維生素B群提升耳力

平常飲食應多吃蔬果，因維生素C具有抗氧化力，可預防老化；多補充維生素B群，促進聽覺神經細胞的修護。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：motionelements）

