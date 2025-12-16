聽呂思清演奏小提琴曲（組詩）／齊鳳池

齊鳳池

一

我聽過幾位大師

演奏的《梁祝》 我感覺

俞麗拿演奏的情愫纏纏綿綿

謝楠演奏的情感淒涼哀婉

呂思清的心態更接近本質

唯有盛中國的情商更有金質樂感

當長笛吹來一縷春風

四條金屬纖細的小路

有兩只蝴蝶的靈魂翩躚

豎琴傾斜有序的金質音符

兩只蛾子神化蝴蝶身影

蝴蝶倒影在清清的溪水乾乾淨淨

飛入花叢去尋找前世的姻緣

二

一扇雕花軒窗

兩個純潔少年沐浴浪漫天真

在深深庭院

在涓涓小溪邊

在彎彎小橋上

在嫵媚鮮花前

追逐嬉戲編織情感

美好比春天的花謝得還快

分別伴著落葉緩緩飄來

十八里相送像拉鋸

送了回回了送

景致鐫刻下淒美流連

水井邊

小橋上

眼前寓言都是經典

純樸稚氣的少年

沒有體會異性的情感 溫暖

三

命運的巧手剪開情緣再縫合

分別後的苦思冥想和挫折

相思的苦水溢出掛在眼前

細節的膽汁流在嘴邊無法活著

挑戰媒妁

稚嫩的愛情

被一雙大手從枝頭掐斷

一朵花的生命更容易摧殘

花瓣枯黃了青春的面龐

一朵花凋謝了

疼痛了一個少年一個春天

四

兩只蝴蝶還沒起飛

琴弦深處的愛情一問一答

長號圓號的大觜

一唱一和把兩顆鮮紅活的心吹進嚴寒

一朵花走進土地深處

另一朵墳前搖曳

微弱的聲音

象單簧管細膩

大鼓的衣裙將掩蓋

脆弱的聲音叫開土地大門

她縱身一躍飛入土地心懷

土地縫合沒有疤痕

土地深處兩只蛹

完美生命和愛情

五

長笛吹來一陣風

風的手指波動了花影

兩只蛾子抖動翅膀

乘坐長笛

向曠野放飛精靈

蝴蝶一前一後

飛進畫面

在有花有草有水有風的世界

定格畫面凝成永恆