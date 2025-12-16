台灣好報

聽呂思清演奏小提琴曲（組詩）／齊鳳池

好報 編輯

齊鳳池


我聽過幾位大師
演奏的《梁祝》 我感覺
俞麗拿演奏的情愫纏纏綿綿
謝楠演奏的情感淒涼哀婉
呂思清的心態更接近本質
唯有盛中國的情商更有金質樂感
當長笛吹來一縷春風
四條金屬纖細的小路
有兩只蝴蝶的靈魂翩躚
豎琴傾斜有序的金質音符
兩只蛾子神化蝴蝶身影
蝴蝶倒影在清清的溪水乾乾淨淨
飛入花叢去尋找前世的姻緣


一扇雕花軒窗
兩個純潔少年沐浴浪漫天真
在深深庭院
在涓涓小溪邊
在彎彎小橋上
在嫵媚鮮花前
追逐嬉戲編織情感
美好比春天的花謝得還快
分別伴著落葉緩緩飄來
十八里相送像拉鋸
送了回回了送
景致鐫刻下淒美流連
水井邊
小橋上
眼前寓言都是經典
純樸稚氣的少年
沒有體會異性的情感 溫暖

命運的巧手剪開情緣再縫合
分別後的苦思冥想和挫折
相思的苦水溢出掛在眼前
細節的膽汁流在嘴邊無法活著
挑戰媒妁
稚嫩的愛情
被一雙大手從枝頭掐斷
一朵花的生命更容易摧殘
花瓣枯黃了青春的面龐
一朵花凋謝了
疼痛了一個少年一個春天


兩只蝴蝶還沒起飛
琴弦深處的愛情一問一答
長號圓號的大觜
一唱一和把兩顆鮮紅活的心吹進嚴寒
一朵花走進土地深處
另一朵墳前搖曳
微弱的聲音
象單簧管細膩
大鼓的衣裙將掩蓋
脆弱的聲音叫開土地大門
她縱身一躍飛入土地心懷
土地縫合沒有疤痕
土地深處兩只蛹
完美生命和愛情


長笛吹來一陣風
風的手指波動了花影
兩只蛾子抖動翅膀
乘坐長笛
向曠野放飛精靈
蝴蝶一前一後
飛進畫面
在有花有草有水有風的世界
定格畫面凝成永恆

