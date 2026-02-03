聽國寶在說話 在故宮與時間協商的人

守護故宮國寶的修復師，就像是文物醫生，默默、日復一日地維修千百年古物，這些人對工具、材料、用色都非常講究，深怕一個不小心，就減損了文物豐采。而且，這種純手工技藝行業，隨著時代演進，匠人凋零、材料越來越難找，修復面臨挑戰。

故宮藏品珍貴，從距今百年，到數千年前古文物。當物換星移，不免耗損；文物修復師 延續價值，再造風華

國立故宮助理研究員 許兆宏：「這個一個小時，大概你只能揭大概這麼一小塊，你如果一下就太快地，就去揭除的話，它就會把這張畫，弄得非常殘破。」

廣告 廣告

一幅近代重量級大師水墨畫作，由私人贈與故宮，但畫面已遭木板侵蝕 嚴重泛黃。修復師許兆宏，用鑷子去除木屑，準備重新裝裱。輕柔、細心、專業，是故宮6人書畫修復團隊的基本態度，想達到最佳效果，先講究工具*

「如果這張畫，它本身缺損地比較殘破，材質比較不穩，我就可能就會使用，日式的刷子來使用，它的長度比較長一點，我個人會覺得(對畫)，比較輕柔一點，如果在染色或者是一些，黏紙的話 我可能就是使用，中式的(鬃刷)來進行，施的力量會稍微多一點。」

修復室牆面，掛滿數十支來自日本、大陸的純手工鬃刷，功能、尺寸區分細緻；另一邊，用來黏著書畫的 糨糊，一點兒不含糊

「水源 我們都有控(管)就是講究，它就是用這種純水機，去做的糨糊，它的成分就是沒有添加，任何的防腐劑，。」

反覆 練糨糊 讓顆粒變小，表面積接觸最大，再調配濃淡，準備刷上書畫，在黏 與 不黏之間，維持紙張柔軟；不過，對於 顏色修補，古今中外，始終存在 討論空間

「後人添加或者是前人原來的，你就可以很明顯地去知道，如果你使用的天然的，它雖然跟古畫能夠協調，可是你有時候反而會，跟原來的畫作混在一起 。」

讓後人有跡可循，或是渾然天成，需要資深、後進成員共同討論出最佳方案。

許兆宏，研究所 專攻古物修復，畢業後進入故宮15年，體會文物保存，越迫切

國立故宮助理研究員 許兆宏：「因為它(鬃刷)現在這個，傳統工具，它對於這種製作的人，慢慢地在減少，絹帶跟八寶帶，(古代)幾乎都是使用蠶絲去做，這些帶子我們希望，新做的能夠跟舊的，能夠調和，畫周圍旁邊的一些，裝飾用的布料(裱布) ，很多元地收藏來源，以免未來找不到，這個材料 就很可惜。」

任務包羅萬象，小修 書畫周邊的 軸頭、吊繩等結構，一年可修復250至300件；若需動到書畫本體，修護、美化、加固等 重新裝裱，一件就需半年到一年，像是清代交趾果然圖，多達23道精密修復工序。慢工 出細活，修復 彷彿 修行

國立故宮助理研究員 許兆宏：「環環相扣的一個工藝手，(若)求省事，對於可能這張書畫，之後在保存上就會有問題。」

文字書畫在歲月中靜躺；修復師復活的，不只文物，而是啟發世人真 善 美的一眼千年

更多 大愛新聞 報導：

故宮地心探秘 科技透視千年史

感念修繕之情 換我守護他人

