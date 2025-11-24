聽團仔集合！滅火器、芒果醬登高雄跨年舞台獻全新創作

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今(24)日公布跨年晚會新一波卡司，集結國民天團「滅火器」、超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」，及火力滿點的「Ponay的原式大樂隊」接力演出；市長陳其邁強調，高雄是舉行「大港開唱」等指標音樂祭的聖地，跨年當然少不了台灣在地樂團一起嗨，今年力邀三種獨特風格的人氣樂團接力，喊話「聽團仔」跨年夜到夢時代集合，在音浪中迎接2026!

金曲樂團「滅火器」在高雄出生、成長，對家鄉懷抱深厚情感，「我們看見高雄持續進步，也感受到這座城市強大的生命力。能在這樣的環境裡生活、創作，我們始終覺得很踏實。」今年適逢「滅火器」創團25週年，他們對於高雄跨年的演出內容依舊賣關子，但透露已為「2026雄嗨趴」打造全新歌曲，承諾為歌迷帶來耳目一新的驚喜。

首次登上高雄跨年舞台的「芒果醬 Mango Jump」，以青澀純愛曲風廣受喜愛，無論是《九彎十八拐》或《我喜歡你》等人氣歌曲，都能喚起初戀酸甜記憶。芒果醬其實與高雄淵源深厚，2023年夏天曾在高雄展開1個月特訓，每逢週末便於LIVE WAREHOUSE小庫演出，對他們而言，高雄宛如第二個家。

征戰各大音樂祭的「Ponay的原式大樂隊」，由一群來自台東的好友組成，阿美族主唱Ponay以原住民卡拉OK唱腔翻唱流行歌曲，在網路掀起一股「原式熱潮」。過往跨年期間，Ponay通常會與原式大樂隊參與卑南族部落年祭，今年加入高雄跨年演出，將帶來全新編制與舞蹈設計。

高市府指出，隨著卡司陣容陸續曝光，「2026雄嗨趴」跨年全面升溫，多元音樂類型、歌手、樂團齊聚夢時代，邀請全台民眾12月底規劃一趟高雄輕旅行，在歌聲和歡笑中迎接全新的一年。

