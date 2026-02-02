聽團拿好康！樂府中來電祭 青年局：12組樂團府中開唱

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府青年局農曆年前最強的音樂派對「2026樂府中－來電祭」，將於2月7、8日在板橋府中廣場登場；來電祭集結小男孩樂團、甜約翰、溫蒂漫步等12組樂團接力開唱，並加碼趣味競賽、市集美食與超過10萬元好康，邀請民眾感受最熱鬧的音樂電流。

圖／「2026樂府中—來電祭」將邀請甜約翰 Sweet John演出。（資料照，新北市政府青年局提供）

新北市政府青年局長邱兆梅表示，「2026樂府中－來電祭」不僅是音樂派對，更希望透過開放式廣場設計，讓來自不同背景的青年自然交流、自在相聚；活動現場也準備多項消費抵用券與來電好禮，讓青年朋友用輕鬆的方式，享受音樂、美食與節慶氛圍。

廣告 廣告

青年局指出，今年卡司陣容堪稱夢幻，包括情感細膩的「甜約翰 Sweet John」、曲風療癒的「Crispy 脆樂團」、復古慵懶的「溫蒂漫步 Wendy Wander」，以及現場爆發力十足的「小男孩樂團」等12組輪番演出，讓樂迷與一般民眾都能在府中廣場感受滿滿青春能量。

活動期間特別推出「府中戀舞宮」趣味競賽，參加者可獲得100元市集消費抵用券及免費飲品，完成指定任務還能累積積分兌換更多好康，積分最高者可獲得活動限定風格餐車美食拼盤；最有趣 、CP值最高的「府中戀舞宮」趣味競賽活動，競賽目前正熱烈報名中，歡迎至新北市政府青年局官網報名！

圖／「2026樂府中—來電祭」活動邀集12輛風格餐車，打造異國風味美食市集。（資料照，新北市政府青年局提供）

此外，現場集結12輛風格餐車，打造異國美食市集，並規劃塔羅占卜、生命靈數、紫微斗數、色彩性格分析等，讓大家透過有趣的占卜更認識自己、提前掌握新年運勢；活動期間只要追蹤新北市青年局IG或完成問卷，也有機會獲得限定好禮，邀請大家一起聽音樂、吃美食、拿好康。

更多引新聞報導

新北AI實戰職涯營Demo Day 青年創新應用亮眼成果

美貌標籤背後掙扎 邱兆梅從選美女孩成青年局長反骨之路

