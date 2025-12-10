聽太太的就對了！ 馬來西亞「台中女婿」幸運抽中台中購物節1萬美金
台中購物節人氣亮點「外籍專屬1萬美金獎」再開出！繼首位得主獎落印尼新住民後，上週台中購物節突破200億元活動中，再抽出第二位幸運兒，來自馬來西亞的邵先生，因留學而愛上台中，成為在地成家立業的台中女婿，他笑稱這次能中獎，全靠太太協助註冊與登錄發票，聽太太的就對了！
台中市政府經發局指出，邵先生十多年前來台就讀逢甲大學，初抵台中便被熱鬧的逢甲商圈吸引，加上城市的人文魅力與溫暖人情，讓他很快就喜歡上這座城市。求學期間，他與學妹相識相戀、步入婚姻，畢業後夫妻共同創業經營旅遊業，此次中獎的消費，正是為了保養營運用的座車，邵先生說，對於台中購物節一直都有印象，也注意到今年新增的外籍專屬獎項，還好太太比我還積極，覺得機會難得，幫忙完成註冊、登錄，幫推一把，沒想到真的中獎！
經發局補充，邵先生夫妻倆至今仍感到太幸運、太不真實，1萬美金尚未決定如何使用，但既然是太太帶來的好運，他也會先聽聽太太的計畫。他說能在台中落地生根已經是人生願望，如今又受到市府活動加持，真的像多送一份大幸福！並在鏡頭前向所有外籍朋友喊話，外籍專屬獎項是真的！從3,000元到千萬好宅通通有機會，還多了外籍限定1萬美金，一定要把握。
經發局提醒，目前APP外籍下載已涵蓋101個國家與地區，下載量前五名包含馬來西亞、印尼、香港與越南等，外籍人士採用「一券多抽」機制，讓不同國籍的市民與訪客都能共享台中購物節的消費樂趣與豐厚回饋，提升活動國際化深度與廣度，目前1萬美金還剩最後1組，市府呼籲外籍朋友立即下載並登錄發票，下一位幸運得主，可能就是你！
更多新聞推薦
其他人也在看
台中購物節登錄金額200億里程碑達成 第4個百萬現金幸運兒出爐
圖▲2025臺中購物節-屯區GOGO購，揭曉百萬得主。（圖／主辦單位提供） 【記者張嘉誠／綜合報導】 台中購物 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
立委徐富癸助推產銷履歷 提升屏東萬丹紅豆競爭力
（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）萬丹紅豆是屏東代表性農產品，為提升競爭力，民進黨立委徐富癸今天邀請中央機關舉辦講習及現勘，盼助農民建置紅豆產銷履歷及田間管理。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
邊境衝突升溫 柬埔寨退出泰國東南亞運動會
一名奧委會官員今天(10日)表示，由於柬埔寨與主辦國泰國的邊境衝突升級，導致雙方大批平民從爭議性邊境地區撤離，柬埔寨退出東南亞運動會(Southeast Asian Games)。 官員表示，雙方已有至少11名士兵和平民喪命，新一輪的敵對行動破壞了美國斡旋達成的停火協議。 柬埔寨先前已經從這次由泰國主辦的運動會中8個體育項目退賽，但柬埔寨國家奧林匹克運動委員會(National Olympic Committee of Cambodia, NOCC)秘書長維斯(Vath Chamroeun)今天在一封致東南亞運動協會(Southeast Asian Games Federation)的信函中寫道，將安排所有柬埔寨運動員回國。 他寫道：「鑒於運動員家屬的嚴重關切和要求，他們希望親人立即回國，出於安全考量，柬埔寨奧委會必須撤回所有代表團成員，安排他們立即返回柬埔寨。」 東南亞運動會9日正式開幕，將在曼谷與附近的濱海省份春武里府(Chonburi)進行到12月20日，來自東南亞國家的運動員將在包括足球、擊劍、滑板、帆船和格鬥運動在內的各項比賽中競技。 不過本週泰國與柬埔寨之間，因長期存在的邊中央廣播電台 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
「蔣萬安連任如探囊取物！」王世堅稱稍安勿躁：民進黨還在忙其他
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導2026台北市長選戰備受關注，據《TVBS》民調，若綠營人選分別對上台北市長蔣萬安，民進黨立委王世堅拿到的支持度最多，但仍...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 2 小時前 ・ 16
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 125
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 5 小時前 ・ 102
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 33
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 271
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 10