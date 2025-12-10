聽太太的就對了！ 馬來西亞「台中女婿」幸運抽中台中購物節1萬美金

馬來西亞邵先生幸運抽中台中購物節第二組1萬美金





台中購物節人氣亮點「外籍專屬1萬美金獎」再開出！繼首位得主獎落印尼新住民後，上週台中購物節突破200億元活動中，再抽出第二位幸運兒，來自馬來西亞的邵先生，因留學而愛上台中，成為在地成家立業的台中女婿，他笑稱這次能中獎，全靠太太協助註冊與登錄發票，聽太太的就對了！

2025臺中購物節-屯區gogo購-揭曉「外籍專屬1萬美金獎」

台中市政府經發局指出，邵先生十多年前來台就讀逢甲大學，初抵台中便被熱鬧的逢甲商圈吸引，加上城市的人文魅力與溫暖人情，讓他很快就喜歡上這座城市。求學期間，他與學妹相識相戀、步入婚姻，畢業後夫妻共同創業經營旅遊業，此次中獎的消費，正是為了保養營運用的座車，邵先生說，對於台中購物節一直都有印象，也注意到今年新增的外籍專屬獎項，還好太太比我還積極，覺得機會難得，幫忙完成註冊、登錄，幫推一把，沒想到真的中獎！

經發局補充，邵先生夫妻倆至今仍感到太幸運、太不真實，1萬美金尚未決定如何使用，但既然是太太帶來的好運，他也會先聽聽太太的計畫。他說能在台中落地生根已經是人生願望，如今又受到市府活動加持，真的像多送一份大幸福！並在鏡頭前向所有外籍朋友喊話，外籍專屬獎項是真的！從3,000元到千萬好宅通通有機會，還多了外籍限定1萬美金，一定要把握。

經發局提醒，目前APP外籍下載已涵蓋101個國家與地區，下載量前五名包含馬來西亞、印尼、香港與越南等，外籍人士採用「一券多抽」機制，讓不同國籍的市民與訪客都能共享台中購物節的消費樂趣與豐厚回饋，提升活動國際化深度與廣度，目前1萬美金還剩最後1組，市府呼籲外籍朋友立即下載並登錄發票，下一位幸運得主，可能就是你！

