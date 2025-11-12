聽奧代表團啟航 李洋送機為選手加油

記者張翔程／綜合報導

2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）將於11月15至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽，運動部長李洋今（13）日前往桃園機場，為最大團包括羽球隊12人、女籃隊13人及團本部人員送機，並一一與大家擊拳打氣，鼓勵勇敢迎戰、突破自我。

李洋表示，這屆代表團總計150人，組團規模僅次2009年臺北聽奧，也有20多位選手是首次參加，為這次代表團注入新的力量；而這屆也首度推展長期備戰模式，由中華民國聽障者體育運動協會與運動部攜手啟動「達福林匹克運動會備戰計畫」，將提供選手多元且完善的資源與服務。團長林昭穎表示，這次透過長期備戰計畫，提供歷屆最好的資源，大家也一定會全力以赴、爭取佳績。

廣告 廣告

運動部指出，近年國際聽障運動走向高度競技化發展，我國代表隊自去年即展開備戰計畫，這屆選派田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道與定向越野等11個運動種類代表隊，計76位選手及20位教練參賽，並由馬偕醫院及臺北市立大學協力組成17人醫療防護團隊，輔助選手站上夢想競技舞臺，展現辛勤訓練成果，政府將持續落實適應運動政策推展，完善訓練資源與支持系統，讓每位有才華的運動員，都能站上國際舞臺展現實力。

代表團最大團隊啟程後，今日還有保齡球、射擊、網球、定向越野、男籃等代表隊陸續出發，我國首個出賽項目是11月15日定向越野短距離競賽，大會也將在同日晚間舉行開幕典禮。

運動部長李洋與選手擊拳打氣，鼓勵勇敢迎戰、突破自我。（運動部提供）

運動部長李洋為2025年第25屆夏季達福林匹克運動會代表團送機。（運動部提供）