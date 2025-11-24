聽奧保齡球男團奪銅 盧泰安國際爭光

夏季達福林匹克運動會台灣代表隊傳來捷報，南市選手盧泰安在廿三日保齡球男子團體賽中與隊友合作奪下男團組銅牌。 (南市府體育局提供)

記者王勗∕台南報導

第二十五屆夏季達福林匹克運動會(聽奧)於本月十五至廿六日在日本東京盛大舉行，台灣代表隊廿三日傳來捷報，南市選手盧泰安在保齡球男子團體賽中表現亮眼，與隊友合作奪下男團組銅牌，也為南市在添國際榮耀。

南市府體育局長陳良乾表示，達福林匹克運動會是國際聽障運動最高殿堂之一，匯集全球最頂尖的聽障運動選手同場競技，競爭強度不亞於其他大型國際賽事，每位選手都具備世界級實力。台南選手盧泰安在本屆賽事發揮穩定、與隊友配合默契，成功奪下銅牌佳績，足見盧泰安過去長時間訓練的成果，也讓世界看見台南競技運動實力。

市長黃偉哲對盧泰安表現予以高度肯定，每位選手都是經過多年努力與訓練累積才能在國際舞台爭取榮耀，本次奪得佳績也是盧泰安堅持不懈、挑戰自我極限的最佳證明。